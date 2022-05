Nakon što su srpski mediji prenijeli bijesnu izjavu da Miša Grof, otac pokojnog Vidoja Ristovića ne razmišlja o dijeljenju sinove imovine, sada tvrde da on i njegova snaha Nikolina Ristović nisu bili u baš dobrim odnosima.

Nikolina se nije najbolje uklopila u obitelj

Naime, Miša navodno nikada nije prihvatio Vidojevu odabranicu, iako se nije miješao u sinov izbor, piše Kurir. Neslaganje Grofa i Nikoline navodno je rezultirao time da voditeljica puno češće boravi u Zagrebu nego u Beogradu, gdje je par imao stan čiji se interijer pretjerano nije sviđao Nikolini.

Uz to, srpski medij piše kako se Nikolina nije sjajno slagala ni s Vidojevom bivšom suprugom Lanom te da je otišla iz stana u Beogradu kada je saznala da ona treba doći i pomoći sa sprovodom.

Podsjetimo, Miša je za Republiku bijesno kazao što je sa sinovom imovinom.

"Sva imovina mog sina vodi se na moje ime, ne znam samo zbog čega se sad o tome priča i zašto je to bitno. Vidoje se još nije ohladio! Ja sam izgubio sina, ne razmišljam o imovini. Što se dijeljenja imovine tiče, sve je moje i ne znam za kakvo me dijeljenje pitate. Briga me što se piše u medijima. Sahranjujem sina, ne znam što očekujete još da vam kažem. Moje nasljedstvo je moja stvar i ja o tome odlučujem" , bijesno je poručio Miša.

Ipak su je uvrstili u priopćenje

Između ostalog, treba napomenuti da je Nikolinu obitelj uvrstila u priopćenje koje su poslali medijima u povodu Ristovićeve smrti, a u kojem su otkrili datum i vrijeme sprovoda, te i informaciju da su ona i Vidoje često objavljivali zajedničke fotografije s njegovom kćeri iz prvog braka, Matejom.

Podsjetimo, čim je stigao nalaz obdukcije, Nikolina Ristović oglasila se o okolnostima smrti svog supruga Vidoja Ristovića.

"Još uvijek mi je teško, nisam skroz došla k sebi, a vidim da mnogi nemaju razumijevanja. Što se tiče uzroka Vidojeve smrti, što se tu ima komentirati. Ta pitanja o maserki me vrijeđaju, ništa neću poduzimati i ne znam koji su moji daljnji koraci. Sve što mi u ovom trenutku treba je malo mira i privatnosti. Nemojte se ljutiti, sve što mi je sada potrebno je malo suosjećanja", rekla je za Republiku.