Promijenila je spol, a sada uživa sa srpskim nogometašem: 'Želim sve od njega'

Nikolina Kovačević, transrodna djevojka koja je postala prepoznatljivo ime na društvenim mrežama, prije nekoliko godina je odlučila podijeliti svoju priču s javnošću, kroz YouTube kanal na kojem je otvoreno govorila o svojoj transformaciji.

Nikolina je još u djetinjstvu maštala o promjeni spola, a početkom ove godine je napokon ispunila svoj životni san. Uz podršku svoje obitelji i bivšeg partnera, koji joj je pomogao u financiranju operacije, Nikolina je napokon skupila dovoljno sredstava i otišla na operaciju promjene spola.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nedavno je u emisiji Hype TV otvoreno progovorila o svojoj teškoj prošlosti, o hrabroj odluci da od Njegoša postane Nikolina, a otkrila je da je trenutno u romansi sa srpskim nogometašem.

"Je li to bila ljubav s nogometašem? Romansa. Ali tko kaže da je ta romansa gotova? Još smo u pregovorima… Pregovaramo. Ja želim nešto, on želi nešto drugo. Ja želim sve od njega. Valjda sam zaslužila sve, ali on ne želi dati sve", ispričala je Nikolina, koja detalje o dečku nije htjela otkrivati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije bila s oženjenim muškarcem

Razgovarala je i o cijeni svoje operacije, otkrivši kako joj je bivši partner iz Italije pomogao u financiranju.

"Polovicu novca dala mi je obitelj, dio sam sama skupila, a jedan dio moj bivši dečko. Sebe ne smatram sponzorušom, ali ako me tako neko vidi…", otkrila je.

Iako Nikolina tvrdi da nije osoba koja bi prihvatila ponude koje su joj "ispod časti", priznaje da su joj muškarci ipak nudili novac i putovanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

"Bilo je nepristojnih ponuda. Nudili su mi svašta. Ali te ponude su mi bile ispod časti. Meni ne možeš kupiti pažnju novcem. Nismo svi za prodaju," ističe. Također, dodaje da nikada nije bila s oženjenim muškarcem, iako ne osuđuje one koji odaberu takav put.

POGLEDAJTE VIDEO: Od velikih vrućina do Vatikana koji je protiv promjene spola. Ovo je Direktov pregled dana

Tekst se nastavlja ispod oglasa