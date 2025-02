Niko Tokić Kartelo o Goranu Višnjiću, romantici i filmovima

Na zagrebačkoj špici sreli smo poznatog hrvatskog poduzetnika i političara Niku Tokića (59), poznatijeg kao Kartelo. Svi ga najviše pamte po nedavnim simpatičnim videima posvećenim njegovoj voljenoj majci. U razgovoru nam je rekao je li mu itko ikada rekao na kojeg poznatog glumca liči, da se snima film po njegovom životu - tko bi ga utjelovio te koja mu je najromantičnija scena iz filma.

"Prijatelji su mi rekli da izgledam kao glumac iz turskih sapunica, Ezel, ali to su mi govorili prije, kad sam imao crnu kosu." rekao nam je Niko.

Na pitanje tko bi ga mogao glumiti njegov lik u filmu o njegovom životu, simpatično je odgovorio: "Najbolje ja, tko će drugi? Tko može najbolje odglumiti sebe nego ta osoba, a mislim da bih to mogao odraditi." Ipak, sjetio se nekoga tko bi dorastao filmu o njegovom životu. "Da mogu birati tko bi me drugi glumio, onda bi to bio Goran Višnjić, koji mi je inače blizak rođak", dodao je.

Jedna od najromantičnijih scena Kartelu je ona iz filma Vatrene ulice. "Riječ je o trenutku iz filma Vatrene ulice, zadnja scena. Radi se o starom filmu, kada glavni glumac, koji je pobijedio bandu, dolazi u zagrljaj cure." rekao je.

Podsjetimo, mnogi ga se sjećaju po simpatičnim i emotivnim videima posvećenim majci Ružici Tokić. Nedavno je, tijekom intervjua, nazvao svoju majku na njemačkom jeziku s "Mutti" i pitao je priprema li sarmu, što je izazvalo osmijehe i simpatije gledatelja. Također, tijekom svoje kandidature za predsjednika Republike Hrvatske, emotivno se obratio se svojoj majci s riječima: "Mama, uspio sam, bit ću kandidat, bit ću predsjednik Hrvatske!" Ova scena postala je viralna na društvenim mrežama i dodatno je približila Tokića Kartela javnosti.

