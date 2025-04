Nika Ilčić otkrila nam je koliko zarađuje na Only Fansu: 'Bizarno je da mogu zaraditi više od liječnika'

Nika Ilčić (24), influencerica koja je u virtualni svijet zakoračila sa samo 13 godina, danas je prepoznatljivo ime u svijetu društvenih mreža. Šira javnost upoznala ju je nakon što je otkrila kako zarađuje putem platforme OnlyFans, što je izazvalo brojne reakcije. Iako nije završila srednju školu, Nika ne skriva da uživa u životu koji vodi, ali ističe kako ne bi preporučila nikome da krene njezinim putem. U nedavnom intervjuu za Net.hr otkrila je da zarađuje više od liječnika koji spašavaju živote, čime je ponovno otvorila temu vrijednosti u društvu.

''Bizarno je da mogu zaraditi više od liječnika koji spašava živote i koji se školovao deset godina, ali to nije nešto na što mogu utjecati. Mogu ili iskoristiti priliku ili se žaliti na sustav – ili oboje'', rekla nam je Nika pa dodala kako je započela karijeru na kontroverznoj platformi.

Foto: Instagram

''Još kada se OnlyFans platforma pojavila, meni se to svidjelo i komentirala sam: 'Zanimljiv način za pravljenje novca.' Moralno - kako kome. No, nisam razmišljala o tome, nisam dovoljno dobro izgledala za to, imala sam dečka... OnlyFans je otvoren samo zbog novca i zato što sam došla do neke točke u životu gdje sam malo pogledala oko sebe i shvatila da je ovo doista najgore što mogu napraviti kao pojedinac. Mislim da nemam kapaciteta ubijati za život, to je nešto za što bi čak i ja rekla da je nemoralno, a ljudi ipak rade'', rekla nam je influencerica.

Foto: Instagram

Za kraj je dodala i kako je riječ o opasnoj industriji. ''Svjesna sam svega – posljedica, dobrih i loših strana, činjenice da je ova industrija opasna. Mislim da sam dovoljno unaprijed isplanirala svoj život, ne zanima me imati djecu i mislim da sam se uspjela dovoljno zaštititi u tom pogledu. Opasna je to industrija, ne bih je preporučila svima'', rekla nam je Nika za kraj.

