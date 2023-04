Članica grupe Feminnem Nika Antolos, na svom Instagram profilu je napisala da je završila na hitnoj.

Sve je počelo od uha

Otkrila je da je imala upalu uha popraćenu snažnim bolovima zbog čega je do četiri ujutro šetala oko hotela.

"Ono kad si napokon u Splitu s curama, ali ne možeš van iz sobe jer puše, a ti imaš upalu uha. Sinoć sam bila na hitnoj u Splitu, dok još nije bilo strašno, ali po povratku u hotel me je do kraja zašilo...toliko je boljelo da sam šetuckala dvorištem hotela do 4:00 kao kakva bijesna baba s kapuljačom i pričala sama sa sobom. Nije prvi put da imam upalu uha, no nakon stanke od tri godine, ova me je iznenadila", napisala je Nika svojim fanovima na Instagramu.

Zatim je dodala koliko je divno imati dobre ljude uz sebe: "Ali kad je s tobom kroz sve to jedna neopisivo divna Splićanka koja te vozi te ostane s tobom do 2:30 na hitnoj, iako radi u šest, sve je itekako lakše. Sve u svemu, hoću reći, i u boli i u radosti, zadržite iste ljude. I još nešto, danas sam popila predivnu kavicu u hotelu, dok je paun šetao po dvorištu, fokus na lijepe stvari pa sve boli utonu u ‘jučer’."

Pati i od multiple skleroze

Nika se prije nekoliko godina suočila s dijagnozom multiple skleroze, a snagu joj je pružila vjera.

Nedavno je otkrila da je dobrog zdravlja.

"Ponavljam jedne te iste rečenice, ali da drugo kažem, lagala bih. Ja sam posljednje tri godine bolje nego što sam bila s 18 godina”, rekla je Nika.