Nekoć glavna vokalistica grupe Pussycat Dolls, a danas uspješna u solo karijeri, pjevačica Nicole Scherzinger 29. je lipnja proslavila 46. rođendan. Tu je priliku iskoristila da svojim pratiteljima na Instagramu pokaže isklesano tijelo i vitku liniju u crnom kupaćem kostimu koji malo toga ostavlja mašti.

"Preplavljena sam količinom ljubavi koju ste mi poslali povodom rođendana. Bože, hvala na još jednoj godini. Ne bilo kakvoj godini - vjerojatno mojoj najodvažnijoj i najhrabrijoj do sada. Hvala ti za tvoju milost dok mi pomažeš da rastem i razvijam se. Hvala ti za radost i smijeh, bitke i ožiljke. Hvala ti za borbenost koja živi u meni i pomaže mi da nikad ne odustanem, i za spokoj kada moram nešto otpustiti. Svakim svojim udisajem, vječno sam zahvalna za sve. Sve me to oblikovalo u ženu kakva sam danas. Volim vas sve! Hvala vam što me volite takvu kakva jesam", poručila je pjevačica vjernim obožavateljima.

Podsjetimo, slavna ljepotica se nedavno zaručila za dugogodišnjeg dečka, igrača rugbyja Thoma Evansa. Nicole se radosnim vijestima pohvalila na društvenim mrežama romantičnim fotografijama s plaže na Havajima uz opis: "Rekla sam: da". S Evansom je u vezi od 2020. godine, a prije njega je bila u vezi sedam godina s vozačem Formule 1 Lewisom Hamiltonom. Od 2000. do 2004. je bila zaručena za američkog glazbenika Nicka Hexuma, no nisu uspjeli doći do oltara.

