GOLUPČIĆI UŽIVAJU / Nicole Scherzinger istaknula raskošne obline u mini bikiniju: Sa sedam godina mlađim zaručnikom uživala u sunčanom danu

Američka pjevačica, plesačica, model i glumica Nicole Scherzinger (45) i njezin sedam godina mlađi zaručnik, igrač rugbyja, Thom Evans odlučili su se opustiti i dati si oduška na ljetnom odmoru na Sardiniji. Paparazzi su uhvatili golupčiće dok su se sunčali na ležaljkama i uživali u romantici. Nicole je plijenila pažnju u plavom bikiniju iz kojeg je istaknula raskošne obline. Nicole i Thom su se sunčali i častili osvježavajućim pićem i lubenicom. Podsjetimo, Nicole je poznata kao vodeća vokalistica grupe Pussycat Dolls. Par se nedavno zaručio, a Nicole se radosnim vijestima pohvalila na društvenoj mreži romantičnim fotografijama s plaže na Havajima uz opis: "Rekla sam: da". S Evansom je u vezi od 2020. godine, a prije njega je bila u vezi sedam godina s vozačem Formule 1 Lewisom Hamiltonom. Od 2000. do 2004. je bila zaručena za američkog glazbenika Nicka Hexuma, no nisu uspjeli doći do oltara.