Ona je jedna od najuspješnijih i najuspješnijih zvijezda Hollywooda i filmske industrije, no Nicole Kidman (54) iznenadila je svoje obožavatelje otkrivši da nikad nije završila srednju školu.

'Smijem li to reći?'

U razgovoru s radijskim voditeljem Kyleom Sandilandsom, u intervjuu koji je emitiran u utorak, Nicole je rekla da je završila samo 11. godinu. Priznanje je uslijedilo nakon što je voditelj rekao da on nikada ne bi mogao biti glumac jer nema "ono nešto" što je potrebno za taj posao: "Nemam znanje za to, nisam završio ni desetu godinu", rekao je voditelj, a Nicole je na to dobacila: "Nisam završila 11. godinu i nekako sam stigla do toga, smijem li to reći?", prenosi Daily Mail.

Naime, u Sjedinjenim Američkim Državama osnovna i srednja škola traju 12 razreda. Nicole je dalje u intervjuu rekla da njen suprug glazbenik, Keith Urban (54), nije završio ni desetu godinu. "Mislim da ni Keith nije završio 10. godinu. Ali to ne bismo trebali objavljivati, to nije dobra promocija", rekla je Nicole.

Glumica se u intervjuu osvrnula i na svoj prvi voditeljski posao koji joj se jako sviđao: "Imala sam nešto novca i bila sam u kazalištu", objasnila je. Nakon voditeljske karijere, ova slavna glumica je postala jedna od najvećih zvijezda Hollywooda, poznata po svojim hvaljenim filmovima: "Oči širom zatvorene", "Moulin Rouge!" i "Australija".

Nicole je pohađala srednju školu za djevojčice North Sydney, gdje je upoznala glumicu Naomi Watts (53). Govoreći o svojoj povezanosti s Nicole, Naomi je 2017. rekla za People magazin: "Prošli smo kroz mnogo toga zajedno tijekom značajnog vremena. Prošlost nas veže, imamo jako poštovanje i ljubav jedna prema drugoj. Ako biste se družili s nama, zabava vam je bila zagarantirana", rekla je tada Watts. Po svemu sudeći, Nicole Kidman se znala dobro zabavljati, ali baš i nije uživala sjedeći u školskoj klupi.