Nick Carter počeo je jecati na pozornici londonske O2 arene tijekom nastupa sa svojim bendom Backstreet Boys u nedjelju navečer. Plakati je počeo dok je pjevao svoj stih u pjesmi "Show Me The Meaning of Being Lonely". Pjesmu nije uspio do kraja otpjevati. Pogodila ga je smrt brata Aarona koji je u subotu pronađen mrtav u kadi u svojoj kući u Kaliforniji. Njegovi kolege iz benda viđeni su kako ga grle na pozornici.

Smrt brata ga je u potpunosti shrvala. Nick je rekao da ga je volio unatoč tome što su imali komplicirani odnos. Tijekom nastupa, na velikom ekranu u dvorani bila je i Aaronova crno-bijela slika.

'Srce mi je slomljeno'

Pjevač Backstreet Boysa oglasio se i na Instagramu.

"Moje srce je slomljeno. Iako smo brat i ja imali kompliciran odnos, moja ljubav prema njemu nikada nije nestala. Uvijek sam se nadao da će on nekako, jednoga dana htjeti krenuti pravim putem i na kraju potražiti pomoć koja mu je očajnički bila potrebna", napisao je Nick pa dodao:

"Ponekad želimo okriviti nekoga ili nešto za gubitak, ali istina je da su ovisnosti i mentalna bolest jedini 'krivci' ovdje. Brat će mi nedostajati više nego što će itko ikada znati. Volim te Chizz. Sada konačno možeš imati mir koji nikada ne bi mogao naći ovdje na zemlji….Volim te mali brate", zaključio je.

Podsjetimo, Aaron je pronađen mrtav u subotu u svojoj kući u Kaliforniji. Uzrok smrti još nije poznat. Aaron je ima 34 godine, a imao je velikih problema s raznim opijatima i drogom.