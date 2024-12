Nevjerojatna transformacija Marka Pecotića: Višak kilograma i alkohol su iza njega

Pjevač Marko Pecotić Peco (46) prije nekoliko godina zadivio je javnost nevjerojatnom transformacijom koja je promijenila njegov izgled, ali i životni stil.

Kada je brojka na vagi premašila 110 kilograma, Peco je odlučio poduzeti drastične promjene. Godinama je vodio bitku s viškom kilograma, a 2018. promijenio je prehrambene navike i okrenuo se zdravom načinu života.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Uz pomoć liposukcijske dijete, vježbanja te potpuno eliminiranje alkohola i duhana, pjevač je izgubio više od 25 kilograma.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Peco je ranije priznao da je dan započinjao s nekoliko krafni, burekom ili pizzetama, a večeri su bile rezervirane za gemišt i 'jack colu'. Ipak, ključna prekretnica u njegovom životu bila je smrt pjevača Vinka Coce, koja ga je potaknula da ozbiljno preispita vlastiti životni stil.

Iako put nije bio lagan, Peco je odlučio i dalje držati svoju kilažu pod kontrolom trčanjem. Iako u početku nije imao potporu ljudi oko sebe, promjena stava prema životu i odvikavanje od alkohola otvorili su mu oči prema mnogim stvarima.

"Kad nema ni jedne pive, ni jednog 'jacka', jasnije vidiš stvari u životu, ljude koji su iskorištavali tvoju dobrotu, ali i one koje si nezasluženo stavljao u drugi plan. Ljudi su proračunati, i naučili su me pameti. Svaku školu sam teško platio, ali da nisam, ne bih bio to što jesam. Ne bih danas bio zaista sretan", govorio je Pecotić svojedobno.

