Neven Ciganović se u novom Modnom sudu uhvatio Hanine vjenčanice, Petrovog šlica, a Zdenka Kovačiček izgledala mu je kao bulldog

Dora, ali i vjenčanje godine sada su konačno iza nas, ali čini se da se dojmovi još uvijek zbrajaju.

Posebno je zanimljiv bio ovotjedni Modni sud u kojem se Nevenu Ciganoviću pridružila PR stručnjakinja Snježana Schillinger, uz pratnju štake.

"Tin, hvala ti na štaki. Ja sam došla sa štakom da damo malo svadbenog duha. Skoro sam došla u vjenčanici, ali eto - suzdržala sam se", rekla je Snježana objašnjavajući štaku.

Prva je i tema, mogli bismo reći, bila i udarna - vjenčanica godine.

"Hana je prekrasna mlada cura i to se vidi da iz nje isijava sreća. Mislim, oboje su toliko presretni. Pogledaj ovaj osmijeh. Bilo bi griješiti dušu išta reći plus što je djevojka trudna. To je jednostavno bio njezin izbor", komentirala je Snježana vjenčanicu Hane Huljić.

"Snježana, ti si novopečena mladenka pa što ti misliš - kako se Hana osjeća s obzirom na to da je dosta mišljenja da se nikome zapravo ne sviđa vjenčanica, osim evidentno njoj", upitala je Marija Pajić Snježanu, na što joj je Snježana odgovorila kako je najbitnije da se sviđa Hani.

"Najbitnije je da se sviđa njoj. To je bio njen dan i presretna je, što se vidi. Grašo, kojeg ne znam zašto nitko nije komentirao mladoženju”, nastavila je Snježana, na što se Cigi nadovezao riječima: “Ja sam komentirao kako mu je otvoren šlic”.

"Dobro, to nismo sigurni haha", odgovorila mu je Snježana, no on joj je spremno proturječio: “Kako nismo sigurni? Vidi se jako dobro da mu je bila mesnica otvorena cijelo vrijeme", zaključio je Cigi.

Ustanovivši da su Snježana i Neven kao stari bračni par, Marija Pajić brzo je odvela razgovor u drugom smjeru ostavivši vjenčanje godine uz nekoliko skromnih komentara.

Zato su se pošteno uhvatili stylinga naših predstavnika na Dori, počevši sa Zdenkom Kovačiček.

“Odao bih priznanje Zdenki što je jedina valjda došla u bojama i odlično bi se uklopila uz nas. Jedino mislim da je previše svega toga. Nekako ju je zbilo tako da mi je izgledala engleski bulldog", priznao je Ciganović.

S njim se djelomično složila i Snježana.

"Super mi je kad pogledaš cijelu Doru gdje su svi išli onako ziheraški - tamno i crno pa je sve to djelovalo dosta depresivno i na kraju dođe gospođa Zdenka i ovako pršti i vrišti od boja. odlično mi izgleda", rekla je.

Komentirali su i kako su se Tia Miljanović i Ella Orešković na Dori pojavile u gotovo identičnoj haljini.

“Ovo je meni nedopustivo da se dogodi jednom dizajneru”, oštro je rekao Ciganović.

S druge strane, žiri je potpuno oduševila haljina Tine Vukov koja je na ovogodišnjoj Dori osvojila nagradu i za najbolji outfit.

“Zaslužila je tu nagradu kao najbolje odjevena. Ta je haljina općenito jedna od ljepših Zigmanovih haljina”.

Bernardina haljina i nije baš oduševila žiri te oboje smatraju da je trebala nastupiti u življim bojama.

“Ne znam je li neumjesno komentirati na taj način, ali kad nekom smrkne, nekom svane”, komentirao je Ciganović.

“Jednostavno je nisi vidio na sceni”, komentirala je Snježana.

Styling Marka Bošnjaka potpuno im se svidio i nisu imali nikakvih primjedbi, no zato su imali dosta primjedbi na nastup Mie Dimšić, kao i na njezin outfit.

“Styling je primjeren pjesmi. Dosadan mi je i on kao i pjesma”, rekao je Neven, a Snježana je komentirala kako Mia uopće ne bi ni dozvolila neki drugačiji styling.

Ovotjedni top za Snježanu bila je Tina Vukov, a Neven je odabrao Marka Bošnjaka, kao i Marija. Kao ovotjedni flop Snježana je odabrala Bernardu, dok je Neven odabrao pjevačice koje su se pojavile u istom outfitu.