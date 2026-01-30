Nešto novo i svježe: Selestia otkrila priču o pjesmi koja će vas osvojiti na prvo slušanje

Nakon singlova Retrogradni Merkur, Droga koju volim, Lane Switching i Druga osoba, Selestia (Gabriela Zrilić) predstavlja novu pjesmu „Zvjezdana Prašina“, kojom potvrđuje status jednog od najperspektivnijih mladih imena domaće glazbene scene.

'Svakako smo zvjezdana prašina'

Selestia privlači pažnju spojem naglašene estetike, emotivne iskrenosti, autorskog samopouzdanja i beskompromisnog eksperimentiranja zvukom, što ju je nametnulo kao it curu nove generacije. Novi singl odmah se ističe svježim, modernim zvukom i sirovo iskrenim tekstom:

"Pjesma 'Zvjezdana Prašina' nastala je kada sam se osjećala kao da sam na dnu. Cijelu prošlu godinu sam radila na kolekciji pjesma koja je bila dosta mračna, tužna i senzualna, ali kada je došao kraj godine, vanjske okolnosti su odradile svoje i dobila sam dojam kao da ništa od toga nije bilo dovoljno dobro. U tom trenu sam se zainatila i odlučila da bih na svoju melankoliju mogla gledati iz drugog ugla. Jako brzo sam napisala pjesmu, htjela sam priznati da se osjećam poraženo, ali i da me to ne mora nužno dirati.

Kroz pjesmu provlačim neka svoja razmišljanja i životne filozofije. U njoj je izražen pomalo nihilizam, a pomalo i stoicizam, a to sam htjela dočarati kroz stihove kao što su 'ne dotiče me uspjeh ni pad' i 'sve što želiš na ovom svijetu je upravo ono što te sprječava da stvarno živiš' kao i stih iz kojeg dolazi ime pjesme 'svakako smo zvjezdana prašina'.", o inspiraciji iza pjesme je otkrila Selestia.

Suradnje i anegdote iza projekta

Selestia je pjesmu radila u suradnji sa svojim dugogodišnjim producentom Filipom Majdakom: "S njim mi je svaka suradnja jako ugodno iskustvo jer se istinski razumijemo i kao umjetnici i kao ljudi. Cijelu pjesmu smo snimili u jednom seshionu, a ja sam se nakon snimanja osjećala kao da sam odradila petosatni kardio trening, ali vrijedilo je."

Pjesmu prati i videospot koji potpisuje JustShoot. koji su radili i na Selestijinim prethodnim spotovima:

"Dečkima sam rekla da ćemo raditi vizual, ali kako sam se u međuvremenu uhvatila izvoljevanja, mislim da je to ipak ispao neki hibrid vizuala i spota. Iako mi je snimanje spotova inače jako stresan proces, mogu reći da mi je ovo snimanje bilo najugodnije i najmirnije do sada. Dečki su odradili odličan posao.", rekla je Selestia te nastavila:

"Na setu je bilo još nekoliko mojih prijatelja čiji je posao bio da se deru 'yes girll', 'slay', 'ljepotice, krasotice' itd. Najbolji od njih je bio Fran Tolj koji je uz moralnu podršku bio i moj social media menadžer pa smo zajedno smislili sav sadržaj za društvene mreže. Kostim je radila moja draga Salicula, Nika Vrbica. Nakon što smo surađivale na kostimu u kojem sam nastupala na Lift festivalu prošle godine, znala sam da je ona idealna osoba za suradnju i na ovom projektu. Smišljati što ću obući mi je najdraži dio i drago mi je da Nika uvijek skuži 'što je pjesnik htio reći'. Jedan dan smo izašle na piće s ciljem da smislimo kako će izgledati kostim i probamo sve koktele na meniju. Oba cilja smo uspješno dosegle. Volim raditi s Nikom jer mislim da je definitivno jedna od najzabavnijih i najkarizmatičnijih osoba koje poznajem i napravila mi je prehot kostim u kojem sam se osjećala jako samopouzdano i moćno."

Glam tim iz snova

Selestia je postala prepoznatljiva i po velikom posvećivanju pažnje detaljima, a na ovom snimaju to su bili - nokti!

"Na snimanju su bili i Lara Perički koja me je šminkala te Domagoj Masatović koji mi je radio kosu. Koliko god ja za sebe nekad mislila da sam najljepša na svijetu, nema šanse da bih ikad mogla izgledati kao u spotu bez njihovih talentiranih ruku. Drugu najbitniju ulogu u spotu, osim mene, imaju moji nokti. Više nikad ne želim ići nigdje bez nekih ogromnih, nakrcanih noktiju, a njima me zarazila Brukti, Buga Ordanić, najslađa cura ikad, koja je radila nokte za ovaj spot."

"Zvjezdana prašina" dostupna je na svim streaming servisma, a Selestia nakon objave ovog singla nastavlja s radom na novim pjesmama, a u planu je i objava albuma.

