Zaštitno lice međunarodnog brenda o najvećem gafu: 'Bilo je neugodno, ali naučila sam lekciju'

Uvijek svoja, elegantna i s jasnim stavom, tako bi se ukratko mogla opisati manekenka i dizajnerica Nera Lešić (30) koja je osvojila svijet mode. Rođena je u Slavonskom Brodu, a diplomirala je međunarodne odnose i diplomaciju te paralelno gradila uspješnu manekensku karijeru. Veliki iskorak dogodio se krajem 2016. godine kada je na castingu povodom otvorenja Pula City Malla postala prvo zaštitno lice brenda New Yorker, čime je ušla u povijest kao prva Hrvatica u toj ulozi. Uslijedile su brojne kampanje i suradnje, a ubrzo i titula prve Miss Planeta Hrvatske te prva pratilja na europskom izboru za miss.

Iskustvo s modnih pista odvelo ju je u stvaralačke vode pa je tijekom pandemije pokrenula vlastiti brend donjeg rublja Nera Lingerie koji danas s ponosom nosi žene diljem svijeta. Nakon Zagreba, posljednja postaja njezine modne priče je Dubai, gdje paralelno nosi revije i razvija svoj brend.

Uzevši u obzir popriličan broj revija kojima je prisustvovala te zavidnoj liniji koju ponosno pokazuje na crvenim tepisima, razgovarali smo s Nerom o njezinoj svakodnevnoj beauty rutini, malim trikovima koje koristi prije važnih događaja, ali i o modi, kosi i samopouzdanju. U nastavku pročitajte koje nam je male tajne otkrila Nera Lešić.

Kako izgleda vaša dnevna beauty rutina?

Moja beauty rutina je vrlo jednostavna i fokusirana na njegu. Ujutro lice očistim i nanesem Anua Heartleaf 77% Smoothing Toner, zatim Cosrx Snail 96 serum, vitamin C za pigmentaciju koji ponekad navečer stavim. Vita-c Dark Spot Care, a potom hidratantnu kremu Embryolisse Lait-Crème Sensitive i SPF 50 od ISDIN-a. Jednom tjedno stavim masku, najčešće Biodance. Veliki sam obožavatelj korejske kozmetike jer je kvalitetna i cjenovno pristupačna. Koristim je puno više nego klasične ''velike'' brendove.

Imam i jedan trik za sve koji imaju osjetljivu kožu i povremene akne: prvo nanesem Purito Wonder Releaf serum s Centellom Asiatica, a zatim Purito Oat-in Calming Gel Cream. Ova kombinacija mi uvijek spasi kožu prije važnih događaja, revija ili crvenih tepiha. Ne radim previše koraka. Vjerujem da je jednostavna rutina lakša za održavanje i daje bolje rezultate.

Čak i kada sam išla volontirati na duže vrijeme u Keniju u Africi, nosila sam sve spomenute proizvode. Zaista ne idem nigdje bez njih.

Bi li se ikada odlučili na promjenu frizure?

Iskreno, ne. Trebalo mi je dugo da mi kosa konačno počne rasti. Kao djevojčici uvijek mi je bila do ramena i nije išla dalje, a tek kad sam počela koristiti kokosovo ulje na vrhovima i kao masku prije pranja, kosa se oporavila i prestala pucati.

Ne bojim kosu, samo povremeno napravim dva svjetlija pramena uz lice da ga otvorim. Mladima bih poručila da budu nježni prema svojoj kosi i ne pretjeruju s tretmanima, zdravlje kose se isplati.

Ako da, koja bi to frizura bila?

Trenutno se ne vidim ni u jednoj radikalnoj promjeni, najviše volim zdravu, dugu i prirodnu kosu.

Što vam je draže... Prirodni look bez šminke i u trenirci ili mogućnost da se sredite od glave do pete?

Negdje između. Volim se srediti, ali na meni ćete uvijek vidjeti laganu, prirodnu šminku.

Poznata ste manekenka te vam večernje haljine nisu strane. Ipak, što je to što nikada ne biste odjenuli i zašto?

U poslu sam probala gotovo sve, ali ono što nikada ne bih odjenula su izrazito vulgarne ili pretjerano otvorene haljine. Bitno mi je da se osjećam udobno i samopouzdano u onome što nosim.

Vaš najveći modni promašaj tijekom vaše manekenske karijere, a koji vas danas nasmije?

Na jednom od prvih castinga nosila sam potpuno krive cipele. Bile su prevelike i skoro sam ih izgubila na pisti! Danas mi je to smiješno, ali tada mi je bilo užasno neugodno. Naučilo me da uvijek sve provjerim dva puta prije nego izađem na scenu.

Kako održavate liniju? Imate li poseban režim vježbanja ili prehranu?

Odrasla sam na laganoj mediteranskoj prehrani. Jedem puno povrća, ribe i juhe, a trudim se smanjiti ugljikohidrate, ali ne uskraćujem si ništa. Vjerujem u balans i umjerenost.

Ako dobijem koji kilogram više, napravim kratki sok-detox od tri do pet dana. Također redovito treniram i trudim se hodati barem deset tisuća koraka dnevno.

Must-have komad u ormaru?

Trenutno, oversize sako. Mislim da on svaku kombinaciju podigne i učini je chic i modernom.

Koji je to beauty proizvod bez kojeg ne izlazite iz kuće?

Rare Beauty Brow Gel i Heimish Morning Ceramide BB krema. BB krema divno sjedne na lice i daje osjećaj kao da nemate ništa, a svejedno ujednači ten i prekrije sitne nepravilnosti.

Beauty trik koji vam je promijenio život?

Obožavam trend podignutih, počešljanih obrva... Odmah otvara pogled i daje svjež izgled. Koristim Rare Beauty Brow Gel, a odličan je i gel od Sephore.

Jeste li dobivali neke nemoralne ponude?

Apsolutno nikada. Uvijek sam bila okružena profesionalnim ljudima i u svom poslu gradim zdrave, korektne odnose.

