MRTVA TRKA / Neki smatraju da je Kylie Jenner nepravedno u sjeni ostalih sestara Kardashian: Pogledajte njezine najhot fotke i procijenite sami

Kylie Kristen Jenner američka je medijska ličnost i poslovna žena. Najmlađa je zvijezda showa Keeping Up with the Kardashians od 2007. do 2021. te je osnivačica i vlasnica kozmetičke tvrtke Kylie Cosmetics. Najmlađa sestra klana također je i samoostvarena milijunašica, a mnogi se slažu da je svoje obiteljske veze odlično iskoristila. Kylie Jenner je također i četvrta najpraćenija osoba na Instagramu. Tome nije za čuditi se, posebno ako se pogledaju njezine vruće objave. U fotogaleriji u nastavku donosimo vam kolekciju njezinih najseksi fotografija.