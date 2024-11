Nekada je bila Njegoš: Ovako je srpska influencerica izgledala prije promjene spola

Nikolina Kovačević, popularna srpska influencerica koja ima vlastiti YouTube kanal, rođena je kao muškarac pod imenom Njegoš. S 19 godina odlučila je napraviti hrabar korak i promijeniti spol, čime je započela svoj put prema tome da postane žena kakva se uvijek osjećala.

Pronašli smo staru fotografiju Nikoline iz vremena kada je bila Njegoš.

Foto: Privatni album/Facebook

Podsjetimo, Nikolina je još u djetinjstvu maštala o promjeni spola, a početkom ove godine je napokon ispunila svoj životni san. Uz podršku svoje obitelji i bivšeg partnera, koji joj je pomogao u financiranju operacije, Nikolina je napokon skupila dovoljno sredstava i otišla na operaciju promjene spola.

Foto: Instagram

Nedavno je u emisiji Hype TV otkrila je da je trenutno u romansi sa srpskim nogometašem.

"Je li to bila ljubav s nogometašem? Romansa. Ali tko kaže da je ta romansa gotova? Još smo u pregovorima… Pregovaramo. Ja želim nešto, on želi nešto drugo. Ja želim sve od njega. Valjda sam zaslužila sve, ali on ne želi dati sve", ispričala je Nikolina, koja detalje o dečku nije htjela otkrivati.

POGLEDAJTE VIDEO: Od velikih vrućina do Vatikana koji je protiv promjene spola. Ovo je Direktov pregled dana