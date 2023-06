Pjevačica zabavne glazbe Neda Ukraden (72) je za Kurir pričala o trenucima koji su najviše utjecali na njezin život.

Kada je saznala da su umrli majka i otac

"Bilo je jako puno emotivnih trenutaka. Bilo mi je teško kad mi je otac umro. Bilo je dogovoreno snimanje spota "Samo je nebo iznad nas". To je bio duet sa Željkom Samardžićem. Isto tako i kad mi je majka umrla. Išla sam u Opatiju snimiti pjesmu "Kao vino i gitara" i kad sam stigla u Opatiju javili su mi da mi je mama umrla. I onda brzo nazad", rekla je Neda.

Zatim je dodala: "Bilo je i divnih trenutaka, koji su se uglavnom događali na tim dalekim putovanjima u Kanadu ili Australiju. To je zato što su ljudi tamo bili željni naših pjesama. Sada se to s internetom promijenilo."

Udvaraju joj se mlađi muškarci

Pjevačica je otkrila i je li zaljubljena: "To je velika zabluda. Žena sija kada je zadovoljna i sretna, a ja imam toliko razloga da to budem. Što se muškaraca tiče, što kaže Gibonni, nisam primijetila da netko nedostaje. Dovoljno je da vam kažem da sam voljena i da ja uvijek volim! Rad, ljubav, stvaranje, akcija, to je za mene sve."

Priznala je i da joj se udvaraju i mlađi muškarci, a za svoje vršnjake je rekla da baš i nisu u formi osim dvojice velikih zvijezda.

"Redovno! Pa neće valjda ovi moji vršnjaci koji sada sa štakama hodaju. Ne mogu uz stepenice. Osim mojih vršnjaka koji su top, a to su Brega i Čola", rekla je Neda.