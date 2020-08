NEDA UKRADEN (69) NAKON ŠTO JE POKAZALA SAVRŠENU FIGURU, RASPRIČALA SE O LJUBAVI: ‘Udvarača mi ne manjka…’

Neda tvrdi kako se, kada je ljubav u pitanju, ne želi zadovoljiti time da muškarac bude uz nju forme radi

Neda Ukraden uskoro puni 70 godina, a izgleda upola mlađe. Pjevačica je za 24 sata otkrila kako to postiže, a raspričala se i o svom ljubavnom životu.

KAKVA FIGURA U SEDMOM DESETLJEĆU: Neda Ukraden pozirala u badiću i sve ostavila bez riječi: ‘Kao djevojka…’

“Moja životna filozofija je što možeš, napravi sama. Ne oslanjam se ni na ljude ni na sprave. Ne idem u teretane. Prostrem si ručnik i vježbam. Mislim da je najvažnije imati radost života, energiju, vitalan duh. Ako to nemate, ako ste uvijek nezadovoljni i mrzovoljni, ostarjet ćete s 40”, pojasnila je te dodala kako nikada nije imala problema sa salom na trbuhu.

“Zanimljivo mi je to jer ljudi robuju predrasudama, pa onda misle kad netko nakupi godina, mora se valjda i naborati. Može se i lijepo, dostojanstveno stariti. Sve je u glavi. Ni ja kao mlada nisam imala problema s trbuhom, no sad se borim s time da ostane ravan”.

Ljetuje u Boki Kotorskoj s obitelji

Neda tvrdi kako se, kada je ljubav u pitanju, ne želi zadovoljiti time da muškarac bude uz nju forme radi.

“Udvarača mi ne manjka, ni mladih ni starih. Kao ni ljubavnih ili bračnih ponuda. Uvijek sam bila voljena, ali ipak, tražim više od toga da neki muškarac, forme radi, bude uz mene. Ili ja uz njega”.

Neda ljetuje u obiteljskoj kući u Boki Kotorskoj, a društvo joj čine kćer Jelena, zet Predrag i unuci, blizanke Neda i Aleksandra (8) te Dušan (6) koji je njezin mezimac. Rođendan će u nedjelju, kaže, proslaviti obiteljski.

NEDA UKRADEN OTVORILA DUŠU: ‘Plaćala sam telefonske račune 400 dolara. Znala sam užasno patiti, imala sam osjećaj krivnje’

“Za sada je jedini u mom srcu. Pitaju me svako malo gdje mi je muškarac. Budem ponosna kad je sa mnom pa kažem ‘Evo ga, to je moj Dule, moje srce’. On baku dočeka raširenih ruku i s nježnim riječima. Drugi muškarac koji bi me skroz osvojio se još nije pojavio i nijedan me nije znao pratiti i ispoštovati moje želje”.