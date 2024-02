U nedjelju je održana 66. dodjela nagrada Grammyja, gdje su sudjelovala mnoga poznata lica, a među njima bila je i američka pjevačica Miley Cyrus (31), koja je bila nominirana za čak šest nagrada, dok je kući otišla s dvije, onu za najbolji pop solo nastup i za ploču godine.

Miley je za tu prigodu odjenula zlatnu mrežastu haljinu brenda Maison Margiela i žute štikle Christiana Louboutina.

Miley Cyrus na dodjeli Grammyja

Miley Cyrus na dodjeli Grammyja

Frizura glavna tema na društvenim mrežama

Najveću pažnju privukla je njezina natapirana frizura, a na društvenim mrežama postala je glavna tema za komentiranje.

"Što se to događa s frizurom Miley Cyrus?", "Je li ovo look iz Dinastije?" "Izgleda poput Barbarelle", "Je li ovo Miley ili Kurt Russell?", glasili su komentari.

Frizura Miley Cyrus privukla pažnju

Turbulentna veza

Podsjetimo, nedavno se proširila priča o turbulentnoj vezi između nje i australskog glumca Liama Hemswortha, od kojeg se razvela 2019. godine. Živjeli su u vili u kojoj ju Liam prevario s čak 14 žena. Nakon razvoda, Miley je snimila pjesmu 'Flowers', čiji spot je snimila u istoj toj vili, a posvećena je njemu.

Miley je u spotu bila odjevena u Liamovo crno odijelo koje je nosio na crvenom tepihu dok je pokraj njega pozirala Miley.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Liamova djevojka od 2003. do 2009. godine bila je Laura Griffin, njegova ljubav iz djetinjstva. Laura je navodno za sve saznala iz novina, što je bio veliki šok, a to nije skrivala.

Ništa ne bi bilo sporno da se pjevačica nije pretvarala kao da liže glumca, koji joj je potom rekao: 'Možeš li se bar jednom pristojno ponašati?'.

Miley je tu pjesmu objavila na njegov rođendan, a u nju je uključila i stihove Brune Marsa 'When I Was Your Man' koju je Liam na njihovom vjenčanju posvetio Miley.

