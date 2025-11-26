Navodna Rubenova ljubavnica čestitala mu rođendan: Nedavno otkrila da je ljubi dulje nego Blanku

Belgijski novinar Ruben Van Gucht (39), poznat hrvatskoj javnosti i kao suprug hrvatske atletičarke Blanke Vlašić (42), proslavio je danas 26. studenoga 39. rođendan. Proslava je privukla pažnju medija zbog javnih objava Charlotte Van Looy, belgijske spisateljice koja je u nekoliko navrata nazvana njegovom navodnom ljubavnicom. Na Instagramu je Charlotte Rubenu čestitala rođendan uz fotografiju i poruku:

''Sretan rođendan, dušo. Želim ti još puno godina. I žena.''

Ruben je tu objavu podijelio na svom profilu. Poruka je izazvala brojne reakcije pratitelja, s različitim tumačenjima u kontekstu činjenice da Ruben i Blanka Vlašić prakticiraju otvoreni brak.

Charlotte je u ranijim komentarima potvrdila dugogodišnji odnos s Rubenom.

'Znaš da je on oženjen?'

Kada joj je jedan pratitelj ispod fotografije napisao, "Znaš da on ima ženu i dijete u Hrvatskoj?", Charlotte je odgovorila bez zadrške:

"Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine, doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku". Ako su njezine tvrdnje točne, veza s Rubenom počela je prije njegovog braka s Blankom, koji je sklopljen u svibnju 2022., a sin Mondo rođen je u studenom iste godine.

Podsjetimo, Ruben Van Gucht je ranije za belgijske medije otvoreno govorio o svom otvorenom braku s Blankom Vlašić. Ruben i Blanka upoznali su se 2020. godine, a vjenčali su se u intimnom krugu obitelji i prijatelja u svibnju 2022. godine.

U studenom 2022. postali su roditelji sina Monda, kojeg su, kako su tada otkrili, nazvali po Blankinom sportskom uzoru, legendarnom američkom atletičaru Mikeu Powellu, čiji je nadimak "Mond".

