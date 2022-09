Nataša Bekvalac iza sebe ima tri razvoda. Prvi suprug pozate pjevčice bio je vaterpolist Danilo Ikodinović. Vjenčali su se 2006. u crkvi Svetog Nikolaja u Sremskim Karlovcima, a godinu dana prije toga vjenčali su se u tajnosti. Supružnici su dobili kćer Hanu 2007., a godinu dana kasnije su navodno počeli njihovi bračni problemi nakon što je Danilo doživio tešku prometnu nesreću. Nataša je tada, kako su prenosili tamošnji mediji, govorila da joj je to najteže razdoblje u životu. Počela su i šuškanja da je par u lošim odnosima, a razveli su se 2011. Kružile su glasine da je vaterpolist prevario Bekvalac, no ona to nikad nije potvrdila.