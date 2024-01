Srpska pjevačica Nataša Bekvalac fanovima često priređuje pravi spektakl, kao što to je učinila prije koji mjesec u zagrebačkom klupu Mint, a pored karijere, pjevačica je i veliki ljubitelj životinja.

Često spašava napuštene i ugrožene životinje s ulice kad god ima priliku, a nedavno je imala priliku spasiti i pudlu koja je tada bila napadnuta od nešto većih pasa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pas je jedva davao znakove života, nije imao nikakav čip i bio je na rubu hipotermije, a pjevačica je na Instagramu podijelila i fotografiju koja ju je zgrozila.

Foto: Nataša Bekvalac/Instagram Foto: Nataša Bekvalac/Instagram Nataša Bekvalac

Na joj se nalazio njezin ljubimac koji je tada bio u teškom stanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nataša je slatku pudlu odvela veterinaru gdje su joj pravilno tretirali rane te ju okupali i ošišali, a njezina se kći Kaća toliko vezala za psa da je uvjerila majku da ju udome. Pjevačica joj nije mogla odoljeti, a ovo pudla je sada njihov treći kućni ljubimac.

Foto: Nataša Bekvalac/Instagram Foto: Nataša Bekvalac/Instagram Nataša Bekvalac

Foto: Nataša Bekvalac/Instagram Foto: Nataša Bekvalac/Instagram Nataša Bekvalac

"Gledala sam njegovu sliku nekoliko puta i odlučila ne reagirati jer ne mogu svakog psa spasiti s ulice. Nisam mogla spavati. Već imam Miška kojeg je netko ostavio s ostalom štenadi u torbi. On je jako glup, ali pun ljubavi i ne bih ga nikome dala, ali da se vratimo na našu priču. Vidite…ovo je Happy, ne mogu se pohvaliti da je baš dočekao Lenu i Mishka, ali živ se pas na sve navikne. Ne mogu vam opisati koliko je ljubavi i kaosa donio u naš dom", napisala je Nataša na svom Instagram Storyju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo da su Nataša i Aleksandra Prijović o kojoj javnost i dalje bruji zbog njezina uspjeha u Zagrebu, dobre kolegice, a Nataša je bila i gost na njezinom četvrtom koncertu zagrebačkoj Areni.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Ležala sam na zadnjem sjedištu u automobilu. Spavala sam. Menadžer me je vozio i vidjela sam da me zove Aleksandra. Razgovor je trajao manje od minute. Onako fina, kakva ona je, pitala me želim li joj biti gošća. Rekla sam: 'Želim, naravno da želim'. Kada su ljudi lagani, lagani su i dogovori.", ispričala je za Kurir.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Aleksandra Prijović održala treću noć zaredom koncert u zagrebačkoj Areni