"Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje. Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati. Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. O gospodinu Bandiću sve najbolje i više ne se mislim vraćati na tu temu. Naravno, žao mi je svih ljudi oko mene koji su proživljavali, poput mene, medijski linč i čitali o sebi hrpu laži i izmišljotina, kako u novinama tako i u komentarima na društvenim mrežama. To ide tim ljudima na dušu, ali ja sam iz te situacije izišla čvršća i pametnija. Puno puta čujete kako se uči na tuđim pogreškama, ali zapravo učite samo na svojim. Greške su dobre ako iz njih nešto naučimo i hrabro krenemo dalje!", rekla je Prica u novom intervju za Story.

Odgovorila je i na pitanje sjeti li se ponekad pokojnog Milana Bandića.

"Vrijeme leti, a kada pogledam unatrag, sjetim se rada u Gradskoj skupštini i odborima čija sam bila članica. Sjediti u Gradskoj skupštini je odgovornost i zahtijeva puno rada i truda interesirati se za teme koje nisu ni blizu vašeg područja rada i djelovanja. Ali i taj sam posao radila korektno i savjesno. Mislim da je najvažnije da su ljudi zadovoljni promjenom i projektima koji se ostvaruju. Moja suradnja s gradonačelnikom Bandićem bila je doista korektna, uvažavali smo se te dijelili iste političke i društvene vrijednosti".

Pričala je i o nekim privatnim stvarima. Naime, razvela se od supruga 2020. godine, no intimu želi sačuvati za sebe. Jednog dana bi se voljela ostvariti kao majka.

"Voljela bih imati djecu i ostvariti se kao majka", rekla je.

Podsjetimo, Natalija je na petoj godini Stomatološkog fakulteta ponijela titulu Miss Universe Hrvatske 2011. godine i tvrdi da joj je u manekenskim vodama bilo lijepo.

"Bila mi je čast biti Miss Universe Hrvatske 2011. godine i predstavljati našu zemlju na svjetskom izboru u São Paulu u Brazilu. To bih svakako ponovila. Otvorila su mi se mnoga vrata nakon pobjede na izboru ljepote, upoznala sam jako puno ljudi iz različitih područja, a neki kontakti i poznanstva održali su se do danas", zaključila je i dodala da je nije isključeno da je vrati u politiku.