DUGO SE SKRIVALA / Natalija Prica 'uhvaćena' nakon dugo vremena, zabavljala se u društvu bivših misica koje Hrvati jako dobro pamte

Natalija Prica viđena je na otvaranju wellness oaze Gorana Vlaovića i Zorana Zdelara, u društvu bivših misica, Ivane Delač, Marijane Kužine i Mie Pojatine. Sve su dame dobro poznate hrvatskoj javnosti, no ovo je bila rijetka prilika da ih negdje "ulovimo" zajedno. Prije toga, zajedno su se okupile na vjenčanju Gorana Vlaovića i Ivane Mišure u kolovozu prošle godine. Samo mjesec dana prije, Natalija Prica viđena je na izboru za Miss Universe 2021. godine. Upravo se na titulu bivše misice prošle godine požalila za Gloriju: "Pretpostavljam da je medijski najatraktivnije pisati o bivšoj misici. Jer misica jednom, misica zauvijek! Rijetko bi tko napisao da sam diplomirala stomatologiju, da specijaliziram ortodonciju, da radim doktorat ili što sam sve već u životu postigla. Najlakše je napisati da sam bivša misica, koja nosi skupe torbe. A još sam i plavuša! Snimani su trenuci kad bismo se našli jedno pokraj drugog, a uvijek nas je bilo barem petero, šestero uz gradonačelnika. No, to ne bi bilo zanimljivo" tvrdi Prica koja je, pisali su mediji, navodno bila osoba s kojom je Bandić proveo posljednje sate života.