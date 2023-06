"Htio sam vidjeti što nudi domaća scena. Ne budi lijen, odem na koncert, a na scenu izlazi jedna mlada dama koja pjeva posebno, drukčije. Relativno je to za mene bilo staromodno. Pjevala je neku kanconu, ali milozvučno, lijepo, ugodno je bilo slušati, meni se to dopalo iako je bilo drukčije od muzike koju sam ja volio i slušao. A ja sam volio moderne pjesme onoga vremena, jazz, a njezino pjevanje nije s jazzom imalo dodirnih točaka. Ipak, ona me na neki način opčinila tim pjevanjem. Otišao sam k njima u garderobu da se upoznam s tim pjevačima", ispričao je tad za Večernji list.