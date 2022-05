MIA DIMŠIĆ OČARALA TORINO / Nasred ulice zapjevala je poznati svjetski hit, prolaznici su se naguravali da je čuju: 'Ne želim da ovo ikad završi'

Naša predstavnica na Eurosongu Mia Dimšić oduševila je sve prisutne na torinskom trgu s izvedbom Adeline pjesme 'Someone Like You'