Većina zvijezda s domaće estrade rijetko kada nastupa na vjenčanjima, a sve je to zbog očuvanja svog "ekskluziviteta" te se ne žele na taj način eskponirati u javnosti.

No, uvijek postoje iznimke. Postoje i oni koji guštaju pjevajući na svadbama. Među njima je dakako i pjevač Petar Grašo (47) koji je, prema Slobodnoj Dalmaciji, za 10 minuta nastupa na vjenčanju poduzetnice Martine Ravlić Marijanović i Darka Marijanovića, vlasnika jednog hotela u Vodicama, naplatio 2000 eura.

Cijene su drugačije kada su privatni eventi u pitanju. Prema Jutarnjem listu, iznosi se kreću ovako:

Parni valjak i Prljavo kazalište od 15.000 do 20.000 eura, Jelena Rozga od 12.000 do 15.000 eura, Jole i Dalmatino od 10.000 do 12.000 eura, Mladen Grdović 7000 eura, Intrade i 4 tenora od 5000 do 6000 eura te Matija Cvek i Marko Tolja od 4000 do 5000 eura.

Poznatim zvijezdama to nije jedini izvor zarade. Neki se još uz to bave i glumom ili raznim Tv angažmanima.

Prije par godina se otvaranje nove ekskluzivne parfumerije nekima dobro isplatilo. Poznate zvijezde bi dobile 265 eura i vratile bi se kući s punom vrećicom, a dok bi neki, manje poznati dobili samo bočicu parfema.

