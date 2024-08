Nema tko se ne sjeća početaka 2000-ih i trčanja doma nakon škole ili posla, ne bi li stigli na epizodu obožavane serije "Malcolm u sredini", tada emitirane na RTL televiziji. Avanture dječaka po kojemu je serija i dobila ime, obilježene su njegovom prilično šašavom i disfunkcionalnom obitelji, a njegove tinejdžerske planove redovito bi pomrsili braća Reese, Francis i Dewey, dok ih je majka Lois neuspješno pokušavala disciplinirati.

Od stare postave, svi su glumci kroz godine postali nevjerojatno popularni, u čemu prednjači Bryan Cranston, koji se nedavno proslavio ulogom u seriji "Breaking Bad". Ipak, jedan član odustao je od svjetala reflektora i već desetljećima se o njemu ne zna gotovo pa ništa.

Riječ je o Malcolmovom mlađem i pomalo čudnom bratu Deweyu, kojeg je utjelovio Erik Per Sullivan. Zadnju ulogu imao je 2010. godine u filmu "Timmy", a danas, u dobi od 33 godine, javnost uopće ne zna što se s njim događa i što radi. Tom misteriju, na kraju je stala glumica Jane Kaczmarek.

"On je dobro. Jako, jako dobro", rekla je glumica u nedavnom intervjuu u kojemu je razgovarala o iskustvu snimanja serije koja ih je oboje proslavila.

"Radili smo 'Malcolma u sredini' sedam godina. Kada je počelo snimanje, imao je sedam godina, a kada je završilo, imao je 14. Nije uopće više bio zainteresiran za glumu", ispričala je pa otkrila što radi danas:

"Sada studira na jednom prestižnom američkom sveučilištu i zamolio nas je sve da nikome ne otkrivamo gdje. Voli Charlesa Dickensa i trenutno piše rad o viktorijanskoj književnosti", rekla je i dodala kako mu se divi zbog njegove odluke te da, iako svijet glume izgleda izuzetno primamljivo i glamurozno, nije posao za svakoga.

Glumac se do sada nije odazvao ni na jedno okupljanje ekipe iz serije, a Jane je istaknula da se prema njezinom mišljenju i viđenju situacije, to neće ni dogoditi. Ipak, dodala je kako je glumac izuzetno ponosan na konačni ishod serije, no na slično iskustvo se više svakako ne bi odvažio.

