Naomi Campbell upoznala Papu: Cijeli internet bruji o poklonu, a evo o čemu je riječ

Supermodel Naomi Campbell (55) pojavila se u srijedu u Vatikanu na općoj audijenciji pape Lava XIV., a kako i priliči jednoj od najvećih modnih ikona, spojila je strogi protokol i visoku modu.

Supermodel je Papu pozdravila od glave do pete odjevena u Dolce & Gabbanu. Nosila je sako preko klasične bijele košulje te vunenu suknju dužine ispod koljena, u skladu s pravilima odijevanja za susrete s poglavarom Katoličke crkve. Ipak, Campbell je u svoju kombinaciju unijela i prepoznatljiv modni pečat, suknja je imala životinjski, leopard uzorak u podstavi. Sve je zaokružila tankim najlonkama, cipelama, crnim čipkastim velom, krunicom i križićem oko vrata.

Foto: Stefano Costantino/zuma Press/profimedia

Osim modnog izdanja, pažnju je privukao i dar koji je donijela papi. Prema pisanju stranih medija, Campbell je papi poklonila knjigu La Via Delle Spezie (''Put začina''), koja donosi pregled povijesne uloge začina u trgovini i razvoju civilizacija.

Na općoj audijenciji pridružilo joj se i nekoliko uzvanika, među kojima je bio i argentinski redatelj Fernando Sulichin.

Odrasla u obitelji Jehovinih svjedoka

Campbell je i ranije javno pokazivala poštovanje prema Vatikanu. U lipnju je boravila u Rimu kako bi odala počast preminulom papi Franji, koji je umro u dobi od 88 godina. ''Ne mogu biti u Rimu, a da ne odam počast papi Franji'', napisala je tada na Instagramu. “Trenutak duboke zahvalnosti prije odlaska. Jako nedostajete''.

Foto: Stefano Costantino/sopa/sipa Press/profimedia

Naomi je odrasla u obitelji Jehovinih svjedoka, ali tu vjeru više ne prakticira. Posljednjih godina na društvenim mrežama često dijeli fotografije i dojmove s posjeta katoličkim, islamskim i židovskim svetim mjestima, naglašavajući poštovanje prema različitim religijama.

