Nakon tri rasprodana koncerta Hari Mata Hari dolazi u Arenu Zagreb i najavljuje novi show

Regionalna glazbena zvijezda Hari Mata Hari (64), pjevač i autor brojnih hitova, sljedeće će godine proslaviti četiri desetljeća glazbenog stvaralaštva uz dva velika koncerta u Hrvatskoj. Publiku očekuju dvije večeri pune emocija, nostalgije i bezvremenskih hitova.

Foto: Bojan Petrovic/ataimages/pixsell

Koncerti u Splitu i Zagrebu

Povodom Dana žena, 8. ožujka, Hari će nastupiti u Splitu, dok će 14. ožujka održati veliki slavljenički koncert u Areni Zagreb. Ovi datumi dolaze nakon iznimnog uspjeha u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje su sva tri njegova nastupa početkom godine bila rasprodana u samo nekoliko dana.

Foto: Denis Kapetanović /pixsell

Interes publike bio je toliko velik da se tražio i četvrti termin, no zbog zauzetosti dvorane to nije bilo izvedivo. Time je još jednom potvrđeno da je njegova glazba i dalje jedna od najtraženijih u regiji.

Dugogodišnja karijera i suradnje

Tijekom četiri desetljeća rada Hari Mata Hari ostvario je brojne suradnje, među kojima posebno odskaču pjesme “Crni snijeg” s Hankom Paldum (68), glazbenicom i interpretatoricom sevdalinki, te “Navodno”, duet s Ivanom Banfić (56), hrvatskom pop pjevačicom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iza sebe ima milijune prodanih nosača zvuka i tisuće održanih koncerata diljem svijeta. Među najvećim uspjesima njegova se karijera posebno pamti po trećem mjestu na Eurosongu 2006. godine u Ateni s kultnom pjesmom “Lejla”.

Ulaznice za zagrebački koncert 14. ožujka već su dostupne, dok će prodaja karata za splitski koncert na Dan žena započeti u ponedjeljak u 10 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Statički pregled Vjesnika završio: Konstrukcija je izgubila dio svoje nosivosti. Vatrogasci ne smiju unutra'