Pop diva Mariah Carey na novim paparazzo fotkama izgleda čak 20 godina mlađe, a oduševila je sve svojom dotjeranom linijom.

Ulovili su je kako ulazi u Nobu restoran u Hollywoodu u dugoj crnoj haljini s prozirnim detaljima. Kosu je nosila raspuštenu, a na lice je nabacila decentan make up.

U prvom planu bio je njezin duboki dekolte. Ispod duge haljine nazirale su se crne cipele na visoku petu.

Inače, pjevačica se dugo borila s viškom kilograma, a to se odrazilo i na njene nastupe jer se nije mogla puno kretati.

"Njena kilaža i lijeni nastupi joj samo donose sramotu i ona je jako depresivna zbog toga", rekao je jedan izvor o pjevačici 2017. godine.

Mariah je navodno nerijetko "stanjivala" struk i "skidala" višak kilograma u Photoshopu.

Neko vrijeme se također pričalo da je u tajnosti ugradila želučani prsten pa je tako smršavila 20 kilograma.

Carey je u jednom trenutku, prema pisanju američkih medija, imala čak 120 kilograma.

Liječnici su je tada savjetovali da smršavi jer prevelika kilaža povećava rizik od bolesti srca.

Pjevačica je kilograme skupila u trudnoći jer je imala jako tešku trudnoću i stalno je morala mirovati.

"Mislila sam da više nikad neću biti ista", pričala je Carey 2011. godine.

Iako je izgubila kilograme, ona i dalje ima obline koje su njen zaštitni znak.

Prije nego što je dovela svoju liniju u red, pjevačica je znala nositi steznik.

Jednom je obukla i premali koji ju je toliko stisnuo da su joj zbog toga sve kretnje na nastupu bile čudne.

Struk joj je u odnosu na grudi bio pretanak i jasno se vidjela linija na bokovima gdje joj se steznik urezao u tijelo.

Mariah Carey je inače poznata kao "kraljica Božića" i dosad je zaradila čak 70 milijuna dolara za pjesmu "All I want for Christmas is you".

Prošle godine je napisala i dječju knjigu "The Christmas Princess" u kojoj je glavna junakinja djela djevojčica Mariah, a glavna bit djela je da djevojčica pronađe snagu u sebi. Ne treba joj princ, nju spašava muzika.

Mariah je majka blizanaca - sina Moroccana i kćeri Monroe koje dijeli s komičarem Nickom Cannonom.

Carey je ove godine objavila novu verziju albuma "Music Box" koji je izvorno objavljen 1993. godine. Ova nova verzija dostupna je kao proširena digitalna verzija, a uključuje i dodatne pjesme.

POGLEDAJTE VIDEO: Imala je 123 kilograma, a sad 63