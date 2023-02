Otkako se saznalo da su Mika i Giba Vasić sada Ana i Ivana Nikolić, one proživljavaju pravu dramu.

Kako Kurir saznaje od dobro obaviještenog izvora bliskog obitelji Vasić, Ana i Ivana su danima izložene prijetnjama i uvredama na njihov račun, a zbog toga danima ne izlaze iz kuće.

"Mika i Giba su se jako bojali reakcija javnosti i zbog toga su i skrivali informaciju da su promijenili spol. Šutili su i njihovi roditelji, a kad se otkrilo da su ispunili svoju dugogodišnju želju, iz tog razloga su svi to i negirali. Međutim, na kraju su priznali jer nisu mogli dalje demantirati, pošto su se pojavile fotografije sa Ivaninog vjenčanja", kaže izvor i nastavlja:

"Iako njihovi roditelji Rada i Rade o tome prvo nisu htjeli pričati, a njihov otac je tu vijest čak i demantirao, kad je bilo jasno da su fotografije zaista autentične, one su sve priznale. Ipak, tada su po društvenim mrežama počele kružiti uvredljive poruke, stizale su im i prijetnje, zbog čega su doživjele stres i veoma su uplašene. Nazivaju ih pogrdnim imenima, ma svašta se piše, pa čak i da su sramota za naš kraj. One su se, kao i Rada i Rade, toga najviše i bojale. Od tada ne izlaze iz kuće. Rada je čak i ugasila telefon, a Rade je u bolnici. Sestre će u Srbiji biti još nekoliko dana, a onda se vraćaju u Njemačku, gdje će nastaviti život bez problema i bez ikakvog straha", priča prijatelj obitelji Vasić.

On dodaje i da se Radino zdravstveno stanje zbog svega pogoršalo.

"Rade već duže vrijeme ima problem s bubrezima. On je i sada u bolnici u Prokuplju na dijalizi. Kako su sada svi saznali da su mu sinovi postali kćeri, i kad su mu se one požalile da se jako plaše za svoju sigurnost, njemu je pozlilo od brige i stresa. Ipak, jedva čeka da se što prije vrati kući, da bude sa ženom i djecom. Neće imati mira dok se one ne vrate u Njemačku, gdje rade i žive već nekoliko godina. Oni se još privikavaju na to da sada imaju dvije kćeri, teško im je palo sve to, ali su prihvatili. Što će, to su im djeca. Inače, njih dvoje su oduševljeni zetom", završava sugovornik.