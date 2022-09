Nedugo nakon same optužbe za prevaru, oglasio se i sami glazbenik, koji je na svom Instagramu napisao: "Trenutačno se puno priča o meni i želim raščistiti tu temu. Koristio sam lošu prosudbu u razgovoru s bilo kim osim sa mojom suprugom na bilo koji način koketiranja. Nisam imao aferu, unatoč tome, prešao sam granicu tijekom žalosnog razdoblja u svom životu. U određenim slučajevima to je postalo neprikladno; riješio sam to i poduzeo proaktivne korake da to ispravim sa svojom obitelji. Moja žena i moja obitelj su sve do čega mi je stalo na ovom svijetu. Biti dovoljno naivan i glup da riskiram jedinu stvar koja mi je uistinu važna bila je najveća pogreška koju sam mogao napraviti. Nikada je više neću ponoviti. Preuzimam punu odgovornost. Proći ćemo kroz to. I proći ćemo kroz to zajedno", napisao je.