Nakon skandala koji je odjeknuo regijom, Vujadin Savić navodno seli u Francusku: Ide li i Mirka?

Kako pišu srpski mediji, bivši nogometaš i donedavni pomoćni trener Crvene zvezde, Vujadin Savić (35), donio je odluku da napusti Srbiju i na neko vrijeme se preseli u inozemstvo. Kako navode izvori bliski obitelji, Savić je već otputovao u Francusku, gdje planira ostati duže razdoblje, dok će mu se supruga, inače poznata glumica, Mirka Vasiljević (35) i djeca uskoro pridružiti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Razlog odlaska, tvrdi izvor za magazin "Svet", leži u želji da obitelj zaštiti od stalnih medijskih napisa i spekulacija koje su posljednjih tjedana u fokusu javnosti.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

"Vujadin je u Francuskoj, gdje ima prijatelje i poslovne kontakte. Planira se odmoriti i posvetiti novim angažmanima koji nisu vezani za Srbiju. Cijela situacija ga je duboko uzdrmala, jer nikada nije volio javnu pažnju, a sada je u središtu medijskog interesa. Odlučio je povući se i zaštititi svoju obitelj, jer mu je to najvažnije", rekao je spomenuti izvor.

Mirka Vasiljević pokušava održati mir u obitelji

Dok se Vujadin privikava na život izvan zemlje, Mirka Vasiljević ostala je s djecom u Beogradu, ali i ona će uskoro otputovati. Kako navodi isti izvor, glumica se trudi da u kući vlada mirna atmosfera unatoč pritisku javnosti.

"Mirki nije lako, ali prioritet su joj djeca i mir u obitelji. Puno je osuda i priča, no ona nastoji da sve ostane stabilno dok ova medijska buka ne prođe", dodaje sugovornik "Sveta".

Porodica Savić zasad ne daje izjave za medije, ali izvori bliski paru potvrđuju da im je jedini cilj zaštititi djecu i prepustiti stvar institucijama.

"Ne žele da se priča dalje razvlači. Sve je predano nadležnim organima i imaju povjerenja u sustav. Vjeruju da će se sve brzo razriješiti i da će istina izaći na vidjelo", zaključuje izvor.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Saslušanje u tužiteljstvu i slučaj ucjene

Podsjetimo, Vujadin Savić je 8. listopada bio na saslušanju u Trećem osnovnom tužiteljstvu u Beogradu, u sklopu postupka protiv A. K. (21), transrodne osobe koja ga je navodno ucjenjivala privatnim snimkama i fotografijama.

"Saslušanje je održano u 13:30 sati, a Vujadin je došao u pratnji odvjetnika. Zadržao se oko dva sata i iznio svoju stranu priče", naveo je izvor za Kurir.

A. K. je, prema istom izvoru, pritvorena na 30 dana zbog opasnosti da bi mogla utjecati na svjedoke i dokaze. Navodno je Savića ucjenjivala za iznos od oko 50.000 eura, a tijekom istrage pretražen je i njezin stan na Vračaru.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Odlazak iz Crvene zvezde i novi početak

Nedugo prije odlaska iz zemlje, Crvena zvezda se razišla s Vujadinom Savićem, koji je radio kao pomoćni trener u stručnom stožeru. Klub je prekid suradnje objasnio "privatnim razlozima koji se tiču trenera", a dan kasnije s klupskog su weba uklonjene sve njegove fotografije.

Vujadin je odmah po završetku igračke karijere započeo trenerski put – bio je dio stožera Miloša Milojevića, a kasnije je surađivao i s Barakom Baharom te Vladanom Milojevićem. Sada, čini se, kreće u novo poglavlje života daleko od medijske vreve i očiju javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Hit imena 2025.: Mije pale, Rite u naletu! Evo koja imena biraju hrvatski roditelji