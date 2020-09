NAKON NAPISA O POVEĆANIM USNICAMA JAVILA SE ANA SASSO: ‘Prilažem original dokumentaciju mojih čuba’

View this post on Instagram

Ovo "novinarstvo" lakog pera je presmješno u najmanju ruku. Ne dira me apsolutno, nemam problem s ničim napisanim, samo prilažem original dokumentaciju mojih čuba…😂😂😂 #loveyourself💕 #behappyandhealthy😊💪 #lovemylife💕 #peaceandlove✌ #Godblessyou🙏🙏🙏🙏❤💞 P.s Radi vaše sigurnosti ne preporučujem duže zadrzavanje na ovoj fotografiji,možda vas pojedem s nikad većim usnama. 😂😉 Love you🙏❤