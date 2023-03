Odlukom ravnatelja Park-šume Marjan Marka Pejnovića, Željko Samardžić neće 19. kolovoza zapjevati pred splitskom publikom na Sustipanu, prenosi Slobodna Dalmacija.

“Poštovani, vaš zahtjev je odbijen”, stigao je, bez obrazloženja, organizatorima koncerta iz tvrtke “Ona moja” d.o.o. kratak odgovor iz Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području grada Splita, pa tako i Sustipanom, nakon njihova zahtjeva za izdavanjem jednokratnog koncesijskog odobrenja 19. kolovoza u svrhu održavanja Samardžićeva koncerta na spomenutoj lokaciji.

"Odluka je moja, ja sam je donio i imam to pravo. Glazba Željka Samardžića nije primjerena Sustipan", rekao je za Slobodnu Marko Pejnović, ravnatelj Park-šume Marjan.

Inače, do sad su na Sustipanu svoje koncerte održali: Josipa Lisac, Urban, Božo Vrećo, The Frajle, Gibonni, Goran Bregović, Massimo Savić, Darko Rundek, Sergej Ćetković, Vlatko Stefanovski, klapa Rišpet, Crvena jabuka… No, Željko Samardžić, za neke pop-folk pjevač, za druge pak izvođač zabavne glazbe, neće biti na njihovu mjestu.

Organizator iz tvrtke “Ona moja” d.o.o. podsjeća da se radi o glazbeniku, koji puni velike dvorane na cijelom ex Yu teritoriju, zbog čega ga je odbijenica još više zatekla. Objašnjava za Slobodnu Dalmaciju kako je, nakon rezervacije termina, na adresu javne ustanove u čijoj je nadležnosti i Sustipan (jednodnevni najam inače košta 2700 eura), još prije dva tjedna poslao potrebnu dokumentaciju za sporni događaj. A kad mu je stigao negativan odgovor zatražio je i obrazloženje takve odluke, koje ni nakon četiri dana čekanja, nije dobio. Tako ga je čuo od nas…

"Zanima nas tko je taj koji procjenjuje što je primjereno, a što nije. Ravnatelj park-šume! Željko Samardžić je do sada nastupao u arenama u svim gradovima Hrvatske. Puni ih bez problema. S obzirom na to da su balade 90 posto svih njegovih pjesama i da je jako popularan među ženskim dijelom publike, da mu je majka Hrvatica…, ne vidimo razlog za ovakvu odluku. U pitanju je uvod u cenzuru slijedom koje će netko određivati što se smije, a što ne smije slušati", ljuti se Domagoj Petričević, direktor tvrtke ONA MOJA d.o.o.

"Najbolji način zabrane tog istog događaja bio bi da se on održi, a da nitko ne dođe, što bi značilo da nitko ne podržava tu glazbu. A ne ga braniti na ovakav način. Spaladium Arena je zatvorena, na Gripama su sportski objekti i prioritet su sportaši, ali i sajmovi, koji su tamo prebačeni iz Spaladiuma. Nema ni slobodnih termina… Jednostavno, u Splitu nema adekvatne adrese za događaj ovog tipa, nema alternativne lokacije za koncert od dvije do tri tisuće ljudi", zaključuje Petričević.