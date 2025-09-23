Nakon dva mjeseca od njegove smrti: Udovica Dioga Jote pojavila se na crvenom tepihu

Na svečanoj dodjeli 69. Zlatne lopte, održanoj u pariškom Théâtre du Châtelet, publika i sudionici na trenutak su zastali kako bi odali počast tragično preminulom napadaču Liverpoola, Diogu Joti i njegovom bratu, bivšem portugalskom reprezentativcu Andréu Silvi.

Posebno dirljiv trenutak dogodio se kada se na crvenom tepihu pojavila Rute Cardoso, Jotina udovica, koja je u Pariz stigla u pratnji delegacije s Anfielda. Rute je zablistala u dugoj bijeloj haljini, a ovo je jedan od rijetkih njezinih izlazaka u javnost nakon suprugove smrti.

Foto: Profimedia

Podsjećamo, Diogo Jota preminuo je 3. srpnja u prometnoj nesreći u Španjolskoj. Zajedno s mlađim bratom Andréom, stradao je u ranim jutarnjim satima. Automobil kojim su putovali sletio je s autoceste A-52 u pokrajini Zamora i ubrzo planuo. Hitne službe brzo su stigle, no nisu mogle učiniti ništa, braća su proglašena mrtvima na mjestu nesreće.

Ljubavna priča Dioga i Rute dirnula je mnoge. Par se upoznao još u srednjoškolskim danima u Portugalu. Bili su u vezi od 2012. godine, a u srpnju 2022. su se zaručili. Vjenčali su se 22. lipnja 2025., samo 11 dana prije tragične nesreće koja je potresla nogometni svijet.

