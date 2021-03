NAJVEĆI HEJTER MEGHAN MARKLE DOBIVA PRIJETNJE SMRĆU: ‘Zarekao se da će me smaknuti pred mojim sinovima’

Bivši TV voditelj Piers Morgan (55), koji je demonstrativno izjurio iz studija tijekom emitiranja emisije “Good Morning Britain” ne mogavši slušati hvalospjeve na račun Meghan Markle, a potom i dao otkaz na matičnoj televiziji, sada se žali da zbog svoje netrpeljivosti prema vojvotkinji od Sussexa dobiva – prijetnje smrću.

Kontroverzni britanski novinar, književnik i nakladnik dao je intervju za novine Mail on Sunday, u kojemu je izjavio da su se nedugo nakon njega, na meti prijetnji našli i njegovi sinovi: Spencer, Albert i Stanley.

“Poslali su mi snimke otrovnih prijetnji nasiljem upućenih njima. Poruka koju su dobili moji sinovi glasi: ‘Kada ti otac umre, svijet će prirediti zabavu'”, otkrio je Morgan u razgovoru. “Jedan se trol zarekao da će me smaknuti pred mojim sinovima”, dodao je, a londonska policija potvrdila je da slučaj istražuje.

