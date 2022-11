Paul Rudd bio je najseksi muškarac 2021. godine. "Svjestan sam da će ljudi kad čuju da sam dobio ovu laskavu titulu reći "Što?", rekao je Paul tada za People. "Ovo nije skromna poniznost. Ima toliko ljudi koji bi je trebali dobiti prije mene". No, istaknuo je da će ipak uživati kao najseksepilniji muškarac na svijetu. "Neću biti skroman i već izrađujem podsjetnice, no očekujem da će me prijatelji zbog toga nemilosrdno sprdati."