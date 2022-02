Pobjedu 2006. godine odnijela Severina s pjesmom "Moja štikla" i 30 osvojenih bodova, što je dva boda više u odnosu na drugoplasirane Kraljeve ulice. Odmah nakon proglašenja pobjednika, počela su nagađanja o tome da su rezultati glasovanja stručnog žirija bili namješteni. No, to nije sve. Uskoro su krenuli i napadi na njenu pjesmu u kojima se isticalo da je "Moja štikla" turbo folk pjesma i da se zapravo radi o srpskoj poskočici. Severina je u jednom je intervjuu izjavila: "Moram priznati da me, kada je riječ o poslu, više ništa ne može iznenaditi. Jedino me smetaju te kvalifikacije da je riječ o srpskoj poskočici. Rekao mi je Đorđe Novković da je njemu to najhrvatskija pjesma koja je bila u konkurenciji. Upotrijebili smo sve moguće hrvatske etnoelemente, ali kritike su ipak uslijedile". Kako god okrenemo, moramo priznati da je nastup bio pomno osmišljen i više od svega - preseksi.