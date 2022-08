Prvi singl objavila je 2015. godine, nakon što je potpisala ugovor sa diskografskom kućom Warner Music Group. Zahvaljujući hitovima poput "Be the One" i "New Rules", stekla je veliku slavu i pronašla svoje mjesto na glazbenoj sceni. Godinu dana poslije, objavila je i dokumentarac o svom životu, po imenu "See in Blue".