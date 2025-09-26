NAKON TRI GODINE VEZE /

Najomraženija članica grupe Little Mix zaručila se uz predivan zalazak sunca

Najomraženija članica grupe Little Mix zaručila se uz predivan zalazak sunca
×
Foto: Profimedia

'Upravo sam se zaručila sa svojim najboljim prijateljem'

26.9.2025.
21:54
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivša članica popularne grupe Little Mix, Jesy Nelson (34), nedavno je podijelila s obožavateljima sretne vijesti – ona i njezin partner, britanski glazbenik Zion Foster, su se zaručili. Romantična prosidba dogodila se na plaži uz zalakazk sunca, a Jesy je na društvenim mrežama pokazala blistavi dijamantni prsten, očito presretna zbog posebnog trenutka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @jesynelson

"Upravo sam se zaručila sa svojim najboljim prijateljem", napisala je uz objavu.

Par je svoju ljubav započeo još početkom 2022. godine, a od tada su i profesionalno surađivali, uključujući i zajednički singl "Mine" iz 2024. godine. Njihova glazbena suradnja pokazala je koliko su povezani i koliko dijele strast prema stvaranju glazbe.

Proširili obitelj

Osim toga, Jesy i Zion su ove godine postali i roditelji. Naime, u siječnju 2025. godine objavili su da očekuju blizance, a Jesy je na Instagramu podijelila emotivnu fotografiju na kojoj drži ruku na trbuhu uz opis "Sad jedem za troje". Njihove kćeri na svijet su došle u svibnju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @jesynelson

Trudnoća nije prošla bez izazova – Jesy je dijagnosticiran sindrom transfuzije između blizanaca (TTTS), što je zahtijevalo hitnu medicinsku intervenciju. Unatoč tome, par je ostao pozitivan i podržavao jedno drugo kroz sve teškoće. Zion je čak sudjelovao u Londonskom maratonu 2025. godine kako bi prikupio sredstva za Twins Trust, organizaciju koja pomaže obiteljima s blizancima.

Najomraženija članica grupe Little Mix zaručila se uz predivan zalazak sunca
Foto: Profimedia

Inače, Jesy je poznata kao najomraženija članica grupe Little Mix. Razlog tome leži u kombinaciji medijskog pritiska, javnih skandala i kontroverznih izjava. Jesy je otvoreno govorila o svojim problemima s tjelesnom slikom i mentalnim zdravljem, ali su tabloidi njezine riječi često izvlačili iz konteksta te time stvarali dojam dramatične i konfliktne osobe. Dodatno, kritike su dolazile zbog optužbi za kulturnu aproprijaciju i sukobe unutar grupe, a odlazak iz Little Mixa 2020. samo je pojačao negativne osjećaje publike prema njoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Dosta im prirode, zaželjele se grada: Krdo divljih svinja snimljeno jutros u Zagrebu!

Little MixZarukeProsidba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAKON TRI GODINE VEZE /
Najomraženija članica grupe Little Mix zaručila se uz predivan zalazak sunca