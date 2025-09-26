Najomraženija članica grupe Little Mix zaručila se uz predivan zalazak sunca

Bivša članica popularne grupe Little Mix, Jesy Nelson (34), nedavno je podijelila s obožavateljima sretne vijesti – ona i njezin partner, britanski glazbenik Zion Foster, su se zaručili. Romantična prosidba dogodila se na plaži uz zalakazk sunca, a Jesy je na društvenim mrežama pokazala blistavi dijamantni prsten, očito presretna zbog posebnog trenutka.

"Upravo sam se zaručila sa svojim najboljim prijateljem", napisala je uz objavu.

Par je svoju ljubav započeo još početkom 2022. godine, a od tada su i profesionalno surađivali, uključujući i zajednički singl "Mine" iz 2024. godine. Njihova glazbena suradnja pokazala je koliko su povezani i koliko dijele strast prema stvaranju glazbe.

Proširili obitelj

Osim toga, Jesy i Zion su ove godine postali i roditelji. Naime, u siječnju 2025. godine objavili su da očekuju blizance, a Jesy je na Instagramu podijelila emotivnu fotografiju na kojoj drži ruku na trbuhu uz opis "Sad jedem za troje". Njihove kćeri na svijet su došle u svibnju.

Trudnoća nije prošla bez izazova – Jesy je dijagnosticiran sindrom transfuzije između blizanaca (TTTS), što je zahtijevalo hitnu medicinsku intervenciju. Unatoč tome, par je ostao pozitivan i podržavao jedno drugo kroz sve teškoće. Zion je čak sudjelovao u Londonskom maratonu 2025. godine kako bi prikupio sredstva za Twins Trust, organizaciju koja pomaže obiteljima s blizancima.

Foto: Profimedia

Inače, Jesy je poznata kao najomraženija članica grupe Little Mix. Razlog tome leži u kombinaciji medijskog pritiska, javnih skandala i kontroverznih izjava. Jesy je otvoreno govorila o svojim problemima s tjelesnom slikom i mentalnim zdravljem, ali su tabloidi njezine riječi često izvlačili iz konteksta te time stvarali dojam dramatične i konfliktne osobe. Dodatno, kritike su dolazile zbog optužbi za kulturnu aproprijaciju i sukobe unutar grupe, a odlazak iz Little Mixa 2020. samo je pojačao negativne osjećaje publike prema njoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Dosta im prirode, zaželjele se grada: Krdo divljih svinja snimljeno jutros u Zagrebu!