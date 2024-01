Hrvatska influencerica Ella Dvornik na društvenim mrežama često objavljuje detalje iz svog privatnog života koji je u posljednje vrijeme poprilično buran zbog rastave od poduzetnika Charlesa Piercea, a upravo je to tema koju se toliko trudi izbjegavati.

Ono što je mnogima zapelo za oko je nedavna fotka jednog fotografa na kojoj Ella koketno pozira u golišavom izdanju.

"S njom je uvijek zabavno. Ovo ovdje je majka inspiracije", pisalo je u opisu objave.

Ella je pozirala sjedeći na stolici samo u gaćicama koje pokrivaju gotovo ništa i pamučnoj košulji, a pogled je zavodnički usmjerila prema kameri.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da je Ella pozirala ovom očigledno talentiranom umjetniku.

Kroz more modela na njegovom Instagramu, Ella je zvijezda nekoliko njegovih objava, a fotke su blago rečene provokativne.

Influencerica je na jednoj od fotki pozirala dok je zubima grizla vezicu svoje majice, a na drugoj opušteno pozira ležeći polugola na kuhinjskom elementu.

Fanovi su reagirali pozitivno, a mnogi ne mogu vjerovati da je na fotografijama majka dvoje djece jer izgleda spektakularno.

"Nadam se da ćemo vidjeti još njezinih fotografija. Ona je super model", "Ovo je sve", "Brutalno dobra fotka", glasili su neki od komentara ispod objava.

Podsjetimo da je ova Influencerica nedavno u podcastu Milana Popovića 'Storytime' komentirala današnje društvo, a mnogi su je u startu napali jer su smatrali da nema pravo na to, zbog činjenice da nije završila srednju školu.

"Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa", priznala je na konferenciji 'Beep Up' .

