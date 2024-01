Influencerica Ella Dvornik (33) nedavno je gostovala u podcastu voditelja Milana Popovića 'Storytime' i otkrila što misli o vlastitom poslu.

'Zamijenit će nas roboti'

"Zašto bi ti sad, kao klinac, bio doktor? Kada ti cijeli svijet, svi mediji govori da se moraš voziti u privatnom avionu, imati vilu, voziti Porshea", započela je influencerica.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

"I onda ti gledaš ove Crypto, Pornhub, Onlyfans, influensere i misliš si 'zašto bih ja studirao 10 godina za neku jadnu plaću?'. Još radiš smjene po 20 sati. Ne znam, ili će nas stvarno morati zamijeniti roboti jer ćemo svi biti poznati ili ne znam što će se dogoditi. Ali, zanimljivo mi je gledati kako propadamo", zaključila je Ella.

Fanovi su zgroženi

Video je osvanuo na TikToku, a brojni pratitelji su je osudili u komentarima.

"Žena koja nema srednju školu naravno da će prodavati ovakvu priču. Znači ok je da se slika gola i kad bude baba?", "Govori utjecateljica bez srednje škole", "Žena ima poantu, ali… nisi li ti dio problema kao influencerica?","Žena doslovno predvodi taj problem. Jedna od najpoznatijih influencerica bez srednje škole", pisali su fanovi.

Nije završila srednju školu

Podsjetimo, Ella je nedavno na konferenciji 'Beep Up' otkrila da nikada nije završila srednju školu. Krenula je u Umjetničku školu u Zagrebu, no odustala je već u drugom razredu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

"Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa", otvorila je dušu.

Foto: instagram Foto: instagram

Ella je od školovanja odustala kako bi snimala seriju 'Rođaci', no na kraju, serija nije ni došla do malih ekrana.

"Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala naći nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vrijeme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno", dodala je.

