Sophia Bush i Chad Michael Murray vjenčali su se 2005., prije toga par nije bio dugo u vezi. Upoznali su se na setu popularne serije "One Three Hill" i zaljubili. Sophia je pokušala dobiti razvod nakon pet mjeseci braka. Zahtjev joj je odbijen, pa je razvod okončan 2006. godine. "Bili smo dvoje glupih klinaca koji uopće nisu trebali biti u vezi", rekla je Sophia 2014 za "Watch What Happens Live". "Trinaest godina od razvoda, on ima vrlo sretan obiteljski život sa suprugom i djecom", rekao je Murrayev predstavnik za People 2014., nakon izlaska Sophijinog intervjua. "U potpunosti je krenuo dalje i ne osjeća potrebu za komentiranjem bivšeg braka", dodao je njegov savjetnik.