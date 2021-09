POTUKLI KONKURENCIJU / Oni su rasturili Met Galu: 'Najluđe' izdanje definitivno je imala Rihanna, mudro se zadnja pojavila na crvenom tepihu

Nakon godinu dana sinoć je u New Yorku održana najglamuroznija modna noć u godini - Met Gala. Tema večeri u Muzeju umjetnosti Metropolitan bila je "In America: A Lexicon of Fashion" koja je imala zadatak prikazati radove dizajnera koji su obilježili američku modnu povijest, primjerice Oscara de la Rente, Diane von Furstenberg i Caroline Herrere. Bilo je brojnih promašaja, no ove zvijezde su se odvažile i servirale nam izvrsne lookove koje ćemo još dugo pamtiti.