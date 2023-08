Bosanka s prebivalištem u Americi Sanela Diana Jenkins (50), reality zvijezda showa "Kućanice iz visokog društva" rodila je svoje četvrto dijete, a sretnu vijest podijelila je na Instagramu.

"Dobrodošla na svijet naša slatka djevojčice. Upoznajte Elodie Mae Book. Rođena je 8. kolovoza 2023.", napisala je Sanela uz fotografije iz rodilišta.

Sanela sa zaručnikom, glazbenikom Asherom Monroeom (34), ima kćer Eliyanah koja je na svijet stigla 2020. godine. Ona je u braku s poduzetnikom Rogerom Jenkinsom (67) bila od 1999. do 2011. godine, a bivši par ima sina Innisa i kćer Eneyu.

Sanela, djevojački Ćatić, iz Bosne i Hercegovine, otišla je iz Sarajeva s Alipašinog polja, tijekom ratnih sukoba. Neko je vrijeme boravila u Splitu, a onda je u Londonu upisala studij ekonomije i informatike, piše Kurir.

Nakon razvoda je dobila 150 milijuna dolara

Sanela je dok je studirala upoznala svog budućeg supruga Rogera, koji je 14 godina stari od nje, za kojeg se udala 1999. godine. U braku su bili deset godina, a nakon razvoda ona je dobila pola njegove imovine - 150 milijuna dolara.

"Hoće li uzeti pola mog novca? Naravno. Bez nje ne bih postigao uspjeh koji sam postigao. Volim i divim se Diani kao majci, poslovnoj ženi i nekome tko je bio briljantna supruga. Nastavili smo dalje i iznimno smo zadovoljni sa svime što imamo u našim životima. Diana će uvijek biti dio mog života", rekao je Roger tada svjetskim medijima.

Sanelino se bogatstvo trenutno procjenjuje na više od 300 milijuna eura.

"Bogate žene iz Londona uvijek su me gledale kao neku naručenu mladu iz istočne Europe. Nažalost, iz druženja s djevojkama iz 'visokog društva' shvatila sam da će razgovarati s vama ako imate veliki dijamantni prsten, tako da sam nabavila dijamantni prsten. Kupio mi ga je moj dragi suprug kojeg je povrijedilo to kako su me gledali s visine", priznala je Sanela svojevremeno.