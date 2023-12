Da je Aleksandra Prijović prava zvijezda i među hrvatskom publikom, dokazuje odaziv brojnih poznatih ličnosti na koncertima u zagrebačkoj Areni.

Njezin nastup, ovih dana, nisu propustili Marko Grubnić, Iva Todorović, niti Milica Pavlović, koja je putem Instagrama dala do znanja fanovima gdje se nalazi.

Neki od njih su napravili i reprizu ovog spektakularnog događaja, pa su se pojavili i više večeri za redom, a najsretniji obožavatelji uspjeli su se i fotografirati s pjevačicom.

Među prisutnima je bio i zagrebački frizer Božo Pavlić, poznatiji pod umjetničkim imenom Božo Kralj. Na koncertu je zadovoljno pozirao s Prijović, koju je uhvatio ispred garderobe, a fotografiju je odmah ponosno podijelio s pratiteljima, sažimajući iskustvo kratkim opisom: 'Savršena noć'.

Hrvatskog pjevača i renomiranog frizera, izričito je dojmio dolazak specijalnog gosta, a u trenutku kad se Saša Matić popeo na pozornicu, Božo je počeo plakati.

Sve to je dokumentirao na Instagramu, dajući pratiteljima do znanja koliko je sretan zbog pružene prilike i nezaboravne večeri prepune emocija.

Inače, Božin salon vrvi poznatim facama, a pod njegovu stručnu prepravku upustile su se dizajnerica Matija Vuica, manekenka Tina Mustapić, ali i pjevačica Hana Mašić. Božo, koji ne krije koliko voli javni život, u intervjuu za RTL.hr je priznao kako od Hrvatica najbolju frizuru ima upravo Severina, koju trenutno pratimo u glazbenom spektaklu 'Superstar'.

POGLEDAJTE VIDEO: Božo Pavlić o karijeri, partneru i Jeleni Karleuši

Nedavno se Božo odlučio baviti i pjevanjem, pa je tako za RTL priznao da mu pjevačica Jelena Karleuša daje snage 'da bude ono što jest': "Kroz život vas često prozivaju i omalovažavaju, pogotovo zbog izgleda, a Jelena Karleuša je borbena žena koja mi je dala apsolutnu snagu. Mnogi su je prozivali, pa sam nakon svega zaključio - ako može ona, mogu i ja", istaknuo je.

"Ono što ga odvaja od drugih nije samo talent, volja i želja za uspjehom, već i fizički izgled koji, htio on to ili ne, rijetko koga ostavlja ravnodušnim. U intervjuu je naglasio kako nikada neće promijeniti spol, ne smatra se transseksualcem, već homoseksualcem koji brine o svom izgledu i uživa u svom tijelu."

Foto: Instagram Foto: Instagram Božo Kralj

Također, istaknuo je kako je već sa 17 godina krenuo mijenjati izgled: "Dodao sam ekstenzije, šminka me oduvijek zanimala i to mi nije bilo strano Nikada nisam razmišljao niti o promjeni spola niti sam transseksualac. Ja sam gay. Imam dečka već deset godina i na dugovječnoj vezi mogu biti zahvalan njemu jer me podržava, razumije i nadam se da ćemo ostariti zajedno", zaključio je Božo.

