Američka pjevačica Grace Jones (76) zapjevala je pred zagrebačkom publikom prošlog četvrtka na Šalati, no pravi show nastao je kad je publika uočila našu glazbenu divu Josipu Lisac (74).

Foto: Profimedia

U trenutku kad je Grace napustila pozornicu, mnogi su se okrenuli prema Josipi i zapljeskali joj.

Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Lisac je bila dirnuta ovacijama, koje je podijelila nedavno na Instagramu.

"Aplauz poslije koncerta Grace Jones upućen Josipi", napisala je.

Imala koncert u Puli

Brojni fanovi uputili su pjevačici komplimente.

"Bila u prvom redu da vidim divu Grace i onda čujem iza sebe euforiju i vidim drugu divu Josipu na galeriji. Kraljica, žena za sva vremena", "Svaka čast Grace Jones, ali jedna je Josipa", "Diva došla poslušati divu", pisali su pratitelji.

Podsjetimo, Grace je u Hrvatskoj nastupala 2017. godine u pulskoj Areni. Poznata je po hitovima: "Private Life", "Pull Up to the Bumper", "I've Seen That Face Before" i "Slave to the Rhythm".

