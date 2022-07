Frontmen Parnog valjka Husein Hasanefendić Hus nedavno je imao problema jer je na Facebooku netko otvorio profil pod njegovim imenom te se predstavljao kao on. Na to su ga upozorili poznanici, a Hus je sve to prijavio, piše Jutarnji list.

Ipak, problem se nije odmah riješio jer se, tvrdi Hus, ispostavilo da je lakše otvoriti lažni profil nego ga zatvoriti.

"Moj tim odmah je prijavio taj problem, ali i prijatelji te sin, dakle, sa svih strana smo poslali prijave. Međutim, pokazalo se da je lakše otvoriti lažni profil na Facebooku nego što ga može osoba u čije ime se netko lažno predstavlja zatvoriti. Morao sam slati presliku osobne, no na kraju smo uspjeli", ispričao je.

Od njega nitko nije tražio novac za lažni profil. Husu se nije sviđalo ono što je na njemu pisalo.

Lažni profil na Instagramu

"Nisam želio da ljudi misle o meni svašta, jer su neke prepiske bile stvarno neugodne. Jer što drugo reći o izjavi 'Morate biti sretni da ste došli do tako slavne osobe kao što sam ja?'. Pa to je za zbljuvat se, ja to nikada ne bih izjavio", kazao je.

Na službenoj Facebook stranici Parnog valjka opomenuli su pratitelje da društvenim mrežama kruže lažni profili članova benda.

"Dragi naši, upozoravamo da po društvenim mrežama kruže lažni profili, a ovo sa slike je jedan od njih. Budite na oprezu, prijavite lažne profile, a službene obavijesti nastavite pratiti na našim službenim stranicama", priopćeno je.

Nakon brisanja Husova lažnog profila na Facebooku, otvoren je njegov lažni profil na Instagramu. Njegov tim će od te društvene mreže zatražiti njegovo brisanje.