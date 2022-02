Husein Hasanefendić Hus (68) emotivno je progovorio o preminulom pjevaču Parnog valjka, Akiju Rahimovskom, počecima rock benda koji je samo htio imati pjesmu "koja se sviđa ljudima, koja ima dobačaja".

'Davnih godina smo mislili...'

Za RTL.hr gitarist i tekstopisac Parnog valjka, Husein Hasanefendić Hus, progovorio je o davnim danima i druženjima s preminulim Akijem. "Nekad smo mijenjali tonalitet zbog Akija, iako je najčešće bila kombinacija da na moje sviranje on pjeva samo oktavu gore, jer je on imao visok registar", započeo je Hus.

Izvor: Pixsell/ Petar Glebov Izvor: Pixsell/ Petar Glebov Aki Rahimovski i Husein Hasanefendić Hus

"Davnih godina smo mislili: 'Bilo bi dobro imati pjesmu koja se sviđa ljudima, koja ima dobačaja', ali kada to namjerno pokušavaš raditi, najčešće ne uspije. Kada se opustiš i radiš to sebi za dušu, onda te pjesme, kad su nadahnute, mogu dobaciti daleko", rekao je Hus koji se osvrnuo i na Akijeve početke u Zagrebu.

Hus se u intervjuu prisjetio i simpatične anegdote koju im je pričao Aki, koji nije znao hrvatski jezik kada je stigao u Zagreb sa samo 19 godina.

"Akiju se užasno dopala ona kobasica jeger (jaegerwurst) i jednom prilikom, tek što je stigao, išao je u dućan i tražio 10 deka purgera, a onda mu je prodavačica rekla: 'Dečec, misliš na jeger?', što je on i pokazivao. Prepričao nam je to i umirali smo od smijeha", prisjetio se Hus.

Osim toga, Hus je otkrio s kakvim se pjevačkim problemima borio Aki, no bez obzira na to, tadašnji pjevač Parnog valjka nikako nije mislio odustati od svog glazbenog sna. "Makedonci cijeli život vuku taj neki pjev u govoru. On je uspio to nekako savladati i uspio je, naravno malo-pomalo, da se u njegovom pjevanju ne osjeća više da mu hrvatski nije materinji jezik. To je ozbiljna prepreka i to ljudi zaboravljaju koliko je teško", kazao je Hus.

Akiju u spomen, Parni valjak i Croatia Records pokrenuli i inicijativu u kojoj je više od 150 radiopostaja diljem regije emitiralo singl “Ponovo”, posljednje snimljenu Akijevu pjesmu, točno u vrijeme njegovog ispraćaja na zagrebačkom Mirogoju.

"Nije tipična po soundu. Kada bi se maknuo Akijev vokal, možda prva asocijacija ne bi bila na bend, iako naravno imamo neki svoj rukopis i svoj zvuk koji proizvodimo, način na koji sviramo i kao pojedinci i kao kolektiv. Imamo neku svoju prepoznatljivost, ali kad Aki zapjeva, onda sve to postaje Valjak", osvrnuo se Hus na posljednju pjesmu koju je Aki otpjevao za Valjak.

'Dovoljno je reći… Aki'

Zbog smrti frontmena Valjka, bend je otkazao cijelu turneju u 2022. Veliki oproštaj od legendarnog pjevača održat će se u Areni Zagreb koncertom "Parni valjak i prijatelji: Dovoljno je reći… Aki", treba napomenuti da je koncert već rasprodan. Na ovom glazbenom spektaklu nastupit će mnogi domaći glazbenici. Između ostalih, nastupit će i Bajaga te Gibonni.

O cijelom koncertu oglasio se i Dino Jelusić koji nam je otkrio da je bio jedan od prvih na listi uzvanika za veliki koncert u čast Akija.

"Čast mi je što sam ja bio jedan od prvih imena kojih su se sjetili. Za ostale goste nisam siguran, znam da će biti Gibonni i čuo sam da će biti Bajaga. Ne znam kakav će biti repertoar, još ništa nije dogovoreno i potvrđeno", rekao nam je kratko Dino.

"Lomim se između želje i u krajnjoj liniji obaveze da na neki način prođemo tu katarzu zajedno s tom publikom koja nas je te silne godine podržavala te da i u regiji napravimo takve koncerte. (...) Postoji mogućnost da radimo pulsku Arenu, jer je Aki bio počasni građanin Pule, ali to ćemo vidjeti. On je tamo dosta boravio, imao dosta prijatelja i puno se bavio humanitarnim radom. Tu postoji isto neka obostrana želja", otkrio je Hus RTL i spomenuo da postoji mogućnost da Valjak odradi koncerte u Ljubljani, Sarajevu, Beogradu i Skopju.

Što se tiče daljnjeg djelovanja Parnog Valjka na glazbenoj sceni, Hus je bio kratak, ali jasan. "Kao društvo i kao bend imamo veliku želju da se ide dalje, ali ne na način da radimo nešto što nije na nivou", započeo je.

"Renome je vrlo lagano srozati ako se igraš s tim. Nemamo ni tu čvrst plan, a jedino je čvrsta želja da pronađemo formulu koja bi bila dostojanstvena i dostojna nastavka. Da li ćemo uspjeti, ne znam", zaključio je Hus.